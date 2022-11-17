منصة شغوف السعودية تنال تمويلا لتوليد فرص عمل مرن لصانعي المحتوى التعليمي

نالت منصة شغوف للتقنية التعليمية السعودية مؤخرا، تمويلا بقرابة 400 ألف دولار من مستثمرين ملائكيين، وتنوي توفير المزيد من المدربين والمواد التعليمية، وتعكف على تطوير حلول تقنيات التعليم ودعم قطاع التعليم الرقمي في المنطقة، كما تسعى لخلق فرص عمل مرن لصانعي المحتوى التعليمي

منصة شغوف السعودية تأسست في سبتمبر 2021 من قبل أحمد الراشد، وهي تتيح للمدرسين إنشاء محاضرات مسجلة واختبارات تفاعلية وملاحظات رقمية وبنوك أسئلة للطلاب. ستستخدم “شغوف” التمويل لتعزيز منصتها، وستقوم بإعداد المزيد من المدربين والمواد التعليمية.

إنجازات بالأرقام

استخدم حلول الشركة أكثر من 550 مقدم محتوى تعليمي لأكثر من 11000 طالب.

9800 درس تفاعلي تم انشاؤه عبر الحلول التقنية التي تقدمها شغوف لمعلميها وطلابها.

مدربين وطلاب من مختلف جامعات المملكة أمضوا أكثر من 100 الف ساعة من التعلم عبر المنصة.

تطور شغوف حلول تقنيات التعليم المتنوعة لمعلميها بهدف تمكينهم من صناعة محتوى تعليمي تفاعلي يتيح لهم الوصول لطلابهم ومتابعة أدائهم.

تقدم شغوف لطلابها تجربة التعلم بأساليب محفزة.

أطلقت شغوف مجموعة من الحلول والمنتجات التعليمية مثل المذكرات والملخصات الرقمية والأسئلة والاختبارات التفاعلية، وقوائم متابعة أداء الطلاب.

تعّزز تجربة التعلم الفعال وتمكّن صناع المحتوى التعليمي الرقمي من تطوير المحتوى التعليمي بأساليبهم الخاصة.

تسعى لخلق فرص عمل مرن لصانعي المحتوى التعليمي وتحقيق استدامة تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

شغوف تحتفل معكم اليوم بإغلاق جولتها الاستثمارية، ونهدف لإحداث نقلة نوعية في قطاع تقنيات التعليم وخلق تجربة تعليمية فريدة محفزة لا مثيل لها https://t.co/NL5ssroYrX pic.twitter.com/0eRF2A4ADk — Shaguf | شغوف (@shagufsa) November 6, 2022

قائمة الجامعات

تشمل مواد المنصة أكثر من 22 من الجامعات السعودية.

السعودية. جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نورة

جامعة أم القرى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

جامعة الملك فيصل، جامعة الأمير سلطان

جامعة تبوك، جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الطائف، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جامعة الملك خالد، جامعة الباحة، جامعة شقراء، جامعة جازان