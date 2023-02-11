منصة سوق العمل في السعودية تنفذ 30 مليون معاملة مؤتمتة شهرياً

حققت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أرقاماً متقدمة مع بداية عام 2023، بتنفيذها أكثر من 30 مليون معاملة شهرياً بشكل مؤتمت كلياً، وخدمة أكثر من 5 ملايين مستفيد، إضافة إلى عملية التقييم للمنشآت التي تتم ذاتياً باستخدام أحدث التقنيات، وتوثيق العقود إلكترونياً.

وعملت المنصة على تأسيس سوق عملي رقمي بالكامل لخدمة منظومة العمل السعودية، لتعد الواجهة الموحدة لتنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من عاملين، ومنشآت حكومية وخاصة، وذلك من خلال تقديم أكثر من (130) خدمة للأفراد والمنشآت.

يذكر أن “قوى” تُعد إحدى المنصات الرقمية الحكومية التي لها دور مهم في تمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع واستمرارية الأعمال في المملكة، حيث تواكب التطورات والتحولات في العالم الرقمي؛ سعياً إلى خلق تجربة مثالية لمستفيديها، كما تتضمَّن رفع مستوى الوعي والشفافية بين المنشآت، وتُعد نموذجاً لتسريع الأعمال واختصار المسافات في العديد من الخدمات، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة، تواكب رؤية المملكة 2030.

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