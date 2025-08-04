منصة ذكاء اصطناعي مجانية للأطباء تكتسح عالم الطب وتقفز قيمتها لـ 3.5 مليار دولار

وصلت منصة أوبن إيفيدنس OpenEvidence التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء مجاناً على مواكبة الأبحاث الطبية، إلى قيمة سوقية تقدر بـ3.5 مليار دولار خلال عامين فقط من تأسيسها. ونجحت المنصة التي تتوفر مجاناً لفئات من الأطباء، في استقطاب أكثر من 430 ألف طبيب في الولايات المتحدة، ما يمثل 40% من إجمالي الأطباء، بعد أن أثبتت فعاليتها في تقديم إجابات دقيقة وموثوقة مبنية على أحدث الدراسات العلمية المُحكّمة. وتُعدّ أوبن إيفيدنس أداة أساسية لمعالجة الفائض الهائل من المعلومات الطبية، حيث يتم نشر دراسة جديدة كل 30 ثانية. وعلى عكس أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، تعتمد المنصة على خوارزميات متخصصة تم تدريبها حصريًا على مصادر طبية موثوقة مثل مجلة نيو إنجلاند الطبية وJAMA، مما يضمن دقة عالية ويقلل من مخاطر “الهلوسة” التي قد تكون لها عواقب وخيمة في المجال الطبي. وتعتمد المنصة نموذجًا فريدًا في الانتشار، حيث أتاحت خدماتها مجانًا للأطباء المعتمدين، مما ساهم في نمو عضوي سريع قائم على الترويج الشفهي. كما طوّرت ميزات متقدمة مثل DeepConsult ، وهو وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه تحليل مئات الدراسات لاكتشاف روابط ورؤى معقدة قد تستغرق شهورًا ليجدها باحث بشري.

أداة مساعدة لا بديل للأطباء

ويؤكد مؤسسو أوبن إيفيدنس أن المنصة أداة مساعدة تعزز خبرة الطبيب ولا تحل محله، وأنها لا تحتاج إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لأنها ليست أداة تشخيصية. وعلى الرغم من وجود منافسين، فإن المنصة تميزت بكونها انطلقت من الأساس بجعل الذكاء الاصطناعي محور عملها، وبنموذجها الاقتصادي القائم على الإعلانات، والذي يؤمن مؤسسوها بجدواه المستقبلية. تبلغ القيمة السوقية لشركة OpenEvidence حاليًا 3.5 مليار دولار أمريكي بعد جولة تمويل من الفئة B في يوليو 2025، بدعم من مستثمرين رئيسيين مثل Google Ventures وKleiner Perkins وSequoia Capital. وقد جمعت الشركة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي حتى الآن، وتُعرف بأنها واحدة من أسرع شركات الذكاء الاصطناعي نموًا في مجال الرعاية الصحية في العالم، حيث يعتمدها بالفعل أكثر من 40% من الأطباء في الولايات المتحدة، وتستخدم في أكثر من 10,000 مستشفى ومركز رعاية.