منصة ذكاء اصطناعي تستخدم لزيادة أسعار تذاكر رحلات طيران

ابتكرت شركة ناشئة منصة بالذكاء الاصطناعي بدأت شركات طيران بتجربتها وتتميز بأنها بالغة التعقيد ويعجز العقل البشري عن كشفها لزيادة أسعار تذاكر رحلات الطيران لأقصى حد يمكنك تحمله. وتختبر شركات الطيران، بما فيها دلتا وفيرجن وأزول وويست جت وأيروباص، منصة الذكاء الاصطناعي المذكورة في التسعير. و تعمل شركة فيتشر Fetcherr ، وهي شركة ناشئة في مجال البرمجيات مقرها إسرائيل، مع شركات الطيران الأخرى، وتُسوّق خدماتها على نطاق أوسع تعتمد هذه الطريقة على فرض رسوم إضافية على مزايا كانت مجانية في السابق مثل الحقائب والوجبات وتحديد مواقع المقاعد كي تجعل من الحجز المبكر بلا فائدة بحسب بلومبرغ. ويستبدل برنامج الذكاء الاصطناعي واسمه”محرك التسعير التوليدي” (GPE)، هيكل التسعير البسيط حاليا بنظام معقد تزيد فيه الأسعار وتتغير بين لحظة وأخرى وحسب المسافر، وعوامل عديدة معقدة تشمل ملايين نقاط البيانات من مصادر داخلية وخارجية، ويُطبق نموذجًا قائمًا على التداول عالي التردد، ويُحاكي العديد من السيناريوهات باستمرار لتحسين أسعار التذاكر في الوقت الفعلي، مع التكيف مع عوامل مثل ارتفاع الطلب من الفعاليات، وتسعير المنافسين، وأداء المسارات. وتثار مخاوف من رفع أسعار التذاكر استنادا إلى معرفة قدرة كل زبون على الدفع. لكن شركات الطيران نفت ذلك. ويُنشئ هذا النهج المُعتمد على الذكاء الاصطناعي هيكل أسعار أكثر تعقيدًا وغموضًا، مما يجعل الأسعار شديدة الديناميكية، ويصعب على المستهلكين أحيانًا التنبؤ بها أو مقارنتها – وهي خصائص موصوفة مباشرةً في الورقة البيضاء التي كتبها أوري يروشالمي، المؤسس المشارك لشركة فيتشر. وتُوسّع شركة دلتا للطيران نطاق استخدامها لنظام تسعير الذكاء الاصطناعي من فيتشر بشكل كبير، لتنتقل من تطبيقه على حوالي 3% من رحلاتها إلى 20% من رحلاتها الداخلية بحلول نهاية عام 2025، مما يعكس التطبيق العملي لهذه التعقيدات التسعيرية المُتبدلة بالذكاء الاصطناعي.

