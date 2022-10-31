منصة تويتر ستفرض 20 دولار شهريا رسوما للحسابات الموثقة

تفيد تقارير صحفية بأن مالك تويتر الجديد الملياردير إيلون ماسك أمهل الموظفين في المنصة بإنذار نهائي لهم: وهو تطوير ميزة التحقق لقاء رسوم على تويتر.

ويقدم الخيار الجديد اشتراك شهري بقيمة 4.99 دولارًا يؤمن الحصول على ميزات إضافية ، في اشتراك أكثر تكلفة يوفر ميزة التحقق من المشتركين. وفقًا لمصادر مطلعة والمراسلات الداخلية التي اطلع عليها موقع ذا فيرج The Verge.

وتنوي منصة تويتر حاليا لفرض رسوم من 19.99 دولارًا مقابل اشتراك تويتر بلو Twitter Blue الجديد. بموجب الخطة الحالية ، سيكون لدى المشتركين الذين تم التحقق منهم 90 يومًا الاشتراك بتويتر بلو أو خسارة علامة الاختيار الزرقاء الخاصة بهم. تم إمهال الموظفين العاملين في المشروع يوم الأحد أنهم بحاجة إلى الوفاء بالموعد النهائي في 7 نوفمبر لإطلاق الميزة وإلا فسيتم فصلهم.

وفي الوضع الراهن تجري عمليات احتيال كثيرة بعد الاستيلاء على الحسابات الموثقة بعلامة التحقق كما سبق أن تناول أريبيان بزنس هذا الجانب مطلع سبتمبر الماضي.

وجرت عمليات احتيال بالعملات المشفرة عبر حسابات موثقة على تويتر بعد اختراق حسابات لشخصيات شهيرة، وحذر وقتها المستثمر الشهير بول غريهام وهو شريك مؤسس لمسرعة الأعمال الشهيرة واي كومبينيتر (Y Combinator)إلى أن عملية احتيال جرت باسم فيتالي بوتيرين، مؤسس إيثريريوم، ويبدو أن حسابه مخترق وتظهر تدوينة تزعم أن فيتاليك سيقدم مجانا عملات مشفرة لمن يشترك.

أصبحت علامة التوثيق الزرقاء التي تؤكد أنه تم التحقق من صاحب الحساب، وسيلة “احتيال لعمليات تجري خلال اللحظة.

ويعاب على هذه العلامة من تويتر أنه يسمح لك بتغيير صورتك وتبديل اسمك الذي يعرض في الحساب دون أن يتم سحب علامة التوثيق، ويستغل مخترقو الأنظمة الهاكرز تلك الميزة التي توحي للضحايا بالثقة ليتورطوا في عمليات احتيال.