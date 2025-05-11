منصة تكشف أسرار المحتوى الناجح

لو أردت كسب انتباه الجمهور والنجاح في توصيل رسالتك فلا بد أن تتبع خطة معقدة تشمل عناصر المحتوى كلها. وهذا ما تقدمه منصة جديدة بقدرات الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري وقد أطلقت مؤخرا خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين في دبي وهي منصة HumAIn Assets.

فإذا استكشفت مثلا، سر نجاح المحتوى الذي ينتجه مستر بيست، صاحب أعلى عدد من المشتركين على يوتيوب وهم 392 مليون مشترك بقناته، ونصف مليار على باقي الشبكات الاجتماعية مثلا، فستجد واحدة من عناصر نجاحه وهي الصورة المصغرة Thumbnail، أما العنصران الباقيان فهما العنوان ومادة التشويق الأولي، ويطيب للبعض اختصار الثلاثة بحروف TTH وهي أولى حروف الصورة المصغرة والعنوان ومادة التشويق. وبدلا من فريق يضم 100 كما هو حال فريق مستر بيست قد توفر لك هذه المنصة الجديدة HumAIn Assets بديلا عن معظمهم فهي تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لتسهيل وتسريع إنشاء المحتوى ومن المُخطط إطلاقها بالكامل في أوائل الربع الثالث من عام ٢٠٢٥.

كيف تُبسّط هذه المنصة العملية الإبداعية؟

تركز المنصة HumAIn Assets العناصر الأساسية، أي فكرة المشروع، والموعد النهائي، والميزانية، وكيفية تسليم المنتج النهائي.

تستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد (مساعد في القيادة)، والمبدعين البشريين كمحركين رئيسيين (قادة)، مما يضمن السرعة والجودة. وتقدم محتوى عالي الجودة، مشابهًا لما تحصل عليه من وكالة، ولكن بوتيرة أسرع بكثير ومرونة أكبر، على غرار أدوات الذكاء الاصطناعي. تتفوق المنصة في إنتاج إعلانات فيديو، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يشمل كل من وصف المنتجات، وصور مصغرة على يوتيوب وغير ذلك وتستهدف رواد الأعمال، ومسؤولي التسويق المُسوّقون وفرق العمل الساعية لإنتاج محتوى احترافي، فهي تختصر الوقت وتنجز المهام دون تكاليف وكالات الدعاية والإعلان والتسوق.

إطلاق المنصة

وشهدت جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين هذا العام ظهور لاعب جديد وواعد في القطاع وهو HumAIn Assets، محرك الإنتاج الإبداعي من الجيل المقبل والمصمم لتحويل سبل صناعة المحتوى، ويجمع بين الإبداع البشري مع سرعة الذكاء الاصطناعي وقدراته الواسعة. وجاء الكشف عن هذا المشروع الطموح رسمياً خلال حفل توزيع الجوائز، سعياً لرسم ملامح جديدة لسبل تقديم الأصول الإبداعية الرقمية عالية الجودة، من صور وفيديو ونصوص وغيرها، بسرعة وتكلفة يحددهما المستخدم. وتتخطى هذه المنصة الجديدة التعقيدات المرتبطة بوكالات وشركات العمل الإبداعي ومنصات العاملين المستقلين، حيث تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير بديل سلس وقابل للتوسع لإنتاج المحتوى، بإشراف بشري.

من يقف وراء تطويرها؟

عقب تكثيف العمل على المنصة خلف الكواليس خلال الاثني عشر شهراً الماضية ضمن منظومة Hoko لخدمة علامات تجارية عالمية مثل LVMH، ودي بي ورلد ، وسوق أبوظبي العالمي، ومرسيدس-بنز، وOKX، وتاغ هوير – تقدم HumAIn Assets الآن هذا الأسلوب المخصص في العمل إلى الجمهور من خلال منصتها الموجهة للمستخدمين. وبات بإمكان الجميع الآن الوصول إلى نفس مستوى الخدمات الذي كانت تستفيد منه الشركات الكبرى.

ويقدّر تقرير صادر عن ماكنزي قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على إضافة ما قيمته 4.4 تريليون دولار عبر مختلف القطاعات، مع التأكيد على أن 75% من هذه القيمة تكمن في مجالي التسويق والمبيعات، وهما من المجالات التي تكتسب فيها الدقة والسرعة أهمية قصوى.

خفايا المنصة

يحمل نموذج HumAIn Assets مبدأً أساسياً هو “الذكاء الاصطناعي يساعد، بقيادة اللمسة البشرية”، حيث تبسّط المنصة عملية الإنتاج الإبداعي إلى أربعة عناصر أساسية: موجز العمل، وموعد التسليم النهائي، والميزانية، وإنجاز العمل.

وفي هذا السياق، قال بالي سينغ مؤسس HumAIn Assets: “تعتبر HumAIn Assets أكثر من مجرد منصة لإنجاز الأعمال أو للقيام بالمهام الذاتية، إذ حرصنا عبر تصميمها على تبسيط القيام بالأعمال الإبداعية لتحقيق المطلوب بأقل جهد ممكن. وبفضل هذه المنصة، لم يعد هنالك حاجة للمراسلات المتكررة للحصول على نتائج عالية الجودة بالسرعة المطلوبة، وذلك بدعم أكثر الخبراء إبداعاً وأعلى قدرات الذكاء الاصطناعي سرعة وكفاءة”.

التكامل بين عناصر النجاح

تجمع المنصة بين قدرات الوكالات التقليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي المؤتمتة، حيث تعد بمحتوى بجودة الوكالات، ولكن بسرعة الذكاء الاصطناعي، مع مرونة عالية تعزز قدرتها على التوسع. وسواء كنت بحاجة إلى إعلانات متحركة، أو منشورات لوسائل التواصل الاجتماعي، أو نصوص لمنتجات، أو صور مصغّرة لفيديوهات يوتيوب، تقدم HumAIn Assets نتائج بمستوى احترافي دون الجداول الزمنية والتكاليف المعتادة للوكالات.

وأضاف سكوت ميلكر المؤسس المشارك في HumAIn Assets: “تشهد أدوات الذكاء الاصطناعي نمواً متسارعاً، لكن القيمة الحقيقية تكمن في تسخير هذه القوة لخدمة الأعمال الحقيقية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وهنا تأتي HumAIn Assets لتجسّد هذا التأثير الواقعي، مقدمة حلولاً فعّالة وقابلة للتطبيق لمشاريع وأعمال من جميع الأحجام”.

وأصبح الوصول المبكر إلى منصة HumAIn Assets متاحاً الآن، مع إطلاق تدريجي مقرر للمنصة في أوائل الربع الثالث من عام 2025، لتقدم حلاً مثالياً لرواد الأعمال الناشئين، والمستقلين، والمسوقين، والمؤسسين، والفرق المتنامية ممن يحتاجون إلى محتوى عالي الجودة وبكميات كبيرة دون عناء أو تعقيدات. وبينما تسعى الشركات في كل مكان لمواكبة وتيرة الابتكار المتسارعة، تقدم HumAIn Assets وعداً بسيطاً فحواه الإبداع الموثوق ببساطة مطلقة.