العملات الرقمية: منصة بلوك فاي blockfi تعلن إفلاسها بعد أيام من انهيار إف تي إكس

أعلنت منصة بلوك فاي، المتخصصة في إقراض العملات الرقمية، أنها تقدمت بطلب للإفلاس بموجب الفصل 11. وقدمت الشركة الطلب إلى محكمة الإفلاس في نيوجيرسي بالولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التكهنات بشأن الوضع المالي للشركة بعد انهيار بورصة إف تي إكس العملاقة التي كانت قد أنقذت المنصة في وقت سابق من العام مع انهيار أسعار العملات الرقمية.

وتعمل المنصة، التي تأسست عام 2017، بطريقة البنوك العادية حيث تدفع فوائد على الودائع بها وتستخدم الودائع في الإقراض. وقد روجت لنفسها على أنها جسر بين العملات الرقمية والمنتجات المالية التقليدية.

ما أهم ما ورد في إعلان إفلاس بلوك فاي؟

يأتي هذا الإجراء “عقب الأحداث الصادمة المحيطة بـ إف تي إكس وكيانات الشركات المرتبطة بها، والقرار صعب ولكنه ضروري وقد اتخذناه نتيجة لإيقاف معظم الأنشطة على منصتنا مؤقتا”.

إعلان الإفلاس سيسمح للشركة بتطوير “خطة إعادة تنظيم تصب في مصلحة الجميع، بما في ذلك عملائنا الكرام”.

قالت المنصة إن بحوزتها 256.9 مليون دولار.

الدائنون

وفقا لوثائق المحكمة فإن المنصة مدينة لأكثر من 100 ألف دائن، يأتي على رأس القائمة شركة أنكورا تراست، وهي شركة تمثل دائنين، وتدينها بمبلغ 729 مليون دولار. كما يشمل دائنوها بورصة إف تي إكس نفسها التي تدينها بـ 275 مليون دولار (ثاني أكبر دائن)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات التي تدينها بـ 30 مليون دولار.

ما هي أسباب الأزمة؟

التراجع الكبير في قيمة العملات الرقمية في وقت سابق من العام الحالي.

انهيار بورصة إف تي إكس العملاقة بعد تراجع منافستها بورصة باينانس عن شرائها لوجود فجوات مالية تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.

وبلوك فاي ليست الشركة الوحيدة التي تضررت بعد انخفاض أسعار العملات الرقمية وانهيار إف تي إكس، فقد قدمت شركتا سيلسيوس نتوورك وفوياجير ديجيتال،من بين شركات أخرى، طلبات إفلاس أيضا.

يذكر أن الفترة الأخيرة من أسوأ الفترات على مستثمري العملات المشفرة على الإطلاق، مع وصول القيمة السوقية لها لمستوى دون تريليون دولار أمريكي، لأول مرة منذ مطلع 2021.