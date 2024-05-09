منصة بايبت تدرج دولار رقمي جديد كضمان لتعزيز خيارات التداول  في منصتها

أعلنت منصة بايبت Bybit لتداول العملات الرقمية عن إدخال الدولار الافتراضي لشركة إثينا لابس Ethena Labs’ والذي يحمل الرمز USDe، ليتم استخدامه كضمان لعمليات التداول، في حين تخطط المنصة لإدراجه أيضاً ضمن أزواج التداول الفوري خلال الأشهر المقبلة. وسيتيح هذا التغيير للمتداولين تعزيز كفاءة رأس المال، وكسب العوائد من الأصول الافتراضية مع الانخراط في نشاطات تداول باستخدام حساب التداول الموحد الذي تقدمه المنصة.

ونجحت إثينا لابس بتحقيق تحول نوعي في مشهد العملات الرقمية هذا العام، وباتت واحدة من أسرع بروتوكولات التمويل اللامركزي نمواً مع خدماتها الاستثمارية التي تعزز العوائد، واجتذبت على إثرها ودائع بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار، في حين تجذب عملياتها أيضاً الكثير من معايير تدقيق المخاطر من مراقبي السوق التي لاتزال تهيمن عليها الاضطرابات الناجمة عن انهيار بعض العملات الرقمية وانعدام استقرار الأسعار واتجاهها للهبوط بحسب بيان صحفي.

هاو يانغ رئيس المنتجات المالية في منصة Bybit يوضح ذلك قائلا”:يمثل قرار إدخال الدولار الافتراضي لشركة Ethena Labs والذي يحمل الرمز USDe كأصل رقمي ضامن تحولاً نوعياً في قطاع العملات الرقمية. ونؤمن بأن Ethena تضع نصب أعينها هدفاً طموحاً يتمثل بمنافسة عملة USDT، والتي أصبحت عملاقة عبرها سيطرتها على سوق أزواج التداول في منصات العملات الرقمية. وتتوج هذه الخطوة تعاوناً ديناميكياً طموحاً بين العملات المستقرة المدعومة بالتمويل التقليدي مثل USDT والحلول التي تعتمد على العملات الرقمية في جوهرها على غرار USDe”.

وأضاف: “من خلال تفعيل استخدام USDe عبر خاصية Futures and Earn ضمن منصة Bybit، فإننا نحقق أقصى استفادة ممكنة من الطلب على أدوات مالية أكثر تنوعاً تمكن مستخدمينا البالغ عددهم 28 مليون مستخدم من إدارة محافظهم الاستثمارية وتنميتها بطرق مبتكرة. والآن، عبر الجمع بين محافظ المخاطر المتنوعة لدى USDT وUSDe، يمكن لمستخدمي منصتنا الحصول على مرونة أكبر في سبل إدارة أصولهم”.

ويمكن لمستخدمي منصة Bybit الوصول إلى عملة USDe عبر منصة التداول المباشر لديها واستخدام المنتج الجديد عبر المشتقات باستخدام حساب التداول الموحد الخاص بهم.