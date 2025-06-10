منصة الاستثمار العقاري التقني ستيك تتجاوز مليار درهم في معاملات العقارات في دبي والرياض

أعلنت ستيك Stake، منصة استثمارات العقارات الرقمية العالمية أنها تخطت حد مليار درهم في المعاملات العقارية منذ اطلاقها سنة 2021. يعكس هذا الإنجاز دور ستيك في تسهيل الوصول إلى استثمارات العقارات وتمكين الأفراد حول العالم من الوصول إلى أسواق النمو العالي بما فيه دبي والرياض. واستقطبت ستيك أكثر من مليون مستخدم من أكثر من 210 دولة تشمل 171 جنسية.

في سوق العقارات بدبي، سهّلت المنصة أكثر من 250,000 استثمار عقاري فردي في أكثر من 420 عقارًا، مما يعكس طلبًا قويًا على التملك السهل والجزئي. تُنظّم ستيك من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وتوفر وصولًا سلسًا وشفافًا ومتوافقًا مع الشريعة الإسلامية إلى سوق العقارات الرئيسي في دبي، مع نقاط دخول استثمارية تبدأ من 500 درهم إماراتي فقط. وبناءً على هذا الزخم، توسّعت ستيك إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024، لتصبح أول منصة مُنظّمة من قِبل هيئة السوق المالية (CMA) تفتح سوق العقارات في المملكة للمستثمرين غير السعوديين. في غضون خمسة أشهر فقط، أطلقت ستيك ثلاثة صناديق عقارية خاصة في الرياض، وجذبت أكثر من 135 مليون ريال سعودي من الاستثمار الأجنبي المباشر من أكثر من 10 دول حول العالم. تدعم هذه الصناديق أهداف رؤية 2030، وتعزز التنويع الاقتصادي وتوسّع مشاركة المستثمرين في نمو المملكة.

رامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في ستيك stake ، يوضح قائلا:” تجاوز مليار درهم في التعاملات هو محطة محورية لشركة ستيك لكننا لم نبدأ سوى بالانتشار البسيط، وبتسهيلنا الوصول لأسواق رئيسية وعالية النمو مثل دبي والرياض فإننا فتحنا باب الفرص التي كانت تقتصر على المؤسسات ، وهناك المزيد قادم ولدينا منتجات مثير سنطلقها في الشهور الستة القادمة والتي ستدفع لمشاركة المزيد من المستثمرين في السوقين معا”.

يضيف منار المحمصاني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ستيك stake ويقول:”هذا الإنجاز هو دليل على الطلب العالمي على العقارات على أنها أصول تبني الثروة، وعلى التزامنها بفتح هذه الفرص بشفافية كاملة مع امتثال بالقوانين وابتكار بأولوية للمستثمرين”.