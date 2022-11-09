سامر باطر by سامر باطر

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منصة أو كي إكس تقدم جوائز بقيمة 3 ملايين دولار احتفاء بكرة القدم

سامر باطر by سامر باطر

انطلق مهرجان أو كي إكس OKX لكرة القدم ويضم جوائز بالرموز غير القابلة للاستبدال، ومنافسة للتداول وصفقات عملات خاصة عبر منصة أو كي إكس OKX’s Earn. وأعلنتOKX، ثاني أكبر منصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول، اليوم عن إطلاق مهرجان OKX لكرة القدم استعداداً لنهائيات كأس العالم المرتقبة في قطر هذا الشهر. ويضم المهرجان كأس الرموز غير القابلة للاستبدال لكرة القدم، ومسابقة للتداول، وصفقات عقود لعملات المشجعين. وينطلق مهرجان OKX لكرة القدم بإقامة كأس الرموز غير القابلة للاستبدال لكرة القدم  حيثت تصل قيمة الجوائز إلى 1 مليون دولار.

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مسابقة وجوائز

  • بدءاً من 8 نوفمبر، يمكن للجمهور إصدار رموز غير القابلة للاستبدال[1] لفرقهم الوطنية المفضلة.
  • حاملو الرموز غير القابلة للاستبدال سيقومون بتقاسم مكافآت فورية.
  • المكافآت ، 20 ألف من عملة USDT في كل مرة يتقدم فيها فريقهم خلال مراحل المجموعة.
  •  يتم نقل مجموعات الجوائز لكل فريق تم استبعاده إلى الفريق الذي يقصيه.
  • ستضيف OKX  10 دولارات أمريكية إلى مجموع الجوائز لكل رمز غير قابل للاستبدال
  • يتقاسم حاملي هذه الرموز للفريق الفائز مجموع الجوائز النهائية بالتساوي في ختام البطولة.
  • وسيحظى الجمهور أيضاً بفرصة اختبار مهاراتهم لتداول العملات الرقمية ضد بعضهم الآخر ضمن مسابقة تداول كأس كرة القدم 2022.
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...