منصة أو كي إكس تقدم جوائز بقيمة 3 ملايين دولار احتفاء بكرة القدم

انطلق مهرجان أو كي إكس OKX لكرة القدم ويضم جوائز بالرموز غير القابلة للاستبدال، ومنافسة للتداول وصفقات عملات خاصة عبر منصة أو كي إكس OKX’s Earn. وأعلنتOKX، ثاني أكبر منصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول، اليوم عن إطلاق مهرجان OKX لكرة القدم استعداداً لنهائيات كأس العالم المرتقبة في قطر هذا الشهر. ويضم المهرجان كأس الرموز غير القابلة للاستبدال لكرة القدم، ومسابقة للتداول، وصفقات عقود لعملات المشجعين. وينطلق مهرجان OKX لكرة القدم بإقامة كأس الرموز غير القابلة للاستبدال لكرة القدم حيثت تصل قيمة الجوائز إلى 1 مليون دولار.

مسابقة وجوائز

بدءاً من 8 نوفمبر، يمكن للجمهور إصدار رموز غير القابلة للاستبدال [1] لفرقهم الوطنية المفضلة.

لفرقهم الوطنية المفضلة. حاملو الرموز غير القابلة للاستبدال سيقومون بتقاسم مكافآت فورية.

المكافآت ، 20 ألف من عملة USDT في كل مرة يتقدم فيها فريقهم خلال مراحل المجموعة.

يتم نقل مجموعات الجوائز لكل فريق تم استبعاده إلى الفريق الذي يقصيه.

ستضيف OKX 10 دولارات أمريكية إلى مجموع الجوائز لكل رمز غير قابل للاستبدال

يتقاسم حاملي هذه الرموز للفريق الفائز مجموع الجوائز النهائية بالتساوي في ختام البطولة.

وسيحظى الجمهور أيضاً بفرصة اختبار مهاراتهم لتداول العملات الرقمية ضد بعضهم الآخر ضمن مسابقة تداول كأس كرة القدم 2022.

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