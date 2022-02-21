منصة أتمتة طلبات المطاعم دليفركت تعزز وجودها في المملكة العربية السعودية

تحدث ناجي حداد، المدير العام لشركة دليفركت Deliverect في الشرق الأوسط، عن خطط الشركة في المملكة العربية السعودية.

وبسؤاله عن موعد انطلاق وخطط دليفركت للتوسع في سوق المملكة العربية السعودية بعد شراكتها مع منصة هنقر ستيشن Hungerstation أجاب بالقول:” نسعى في دليفركت نحو توسيع أعمالنا بشكل قوي في السوق السعودي، ونحن سعداء بتحقيقنا شراكات مهمة مع مختلف مقدمي خدمات التوصيل وفرق تنفيذ الطلبات ونقاط البيع في المملكة العربية السعودية، مثل “جاهز” و”كريم” و”يو تو” و”وفودكس” و”تشاتفود” وغيرها، حيث أن مثل هذه الشراكات تتيح لنا تلبية المتطلبات العديدة لهذا السوق. وهدفنا الأساسي هو مساعدة المطاعم بمختلف أحجامها على التخلص من الأخطاء المتعلقة بطلبات الطعام عبر الإنترنت مع تسريع عملية إعداد الطلبات وتقليل وقت تسليمها كيف ترون السوق السعودي وما هي متطلباته الخاصة وفي أي المناطق ستتوفر خدماتكم؟ وفقاُ للتقرير الذي أعدته “Research and Markets”، بلغت قيمة سوق طلبات الطعام عبر الإنترنت في عام 2020 في المملكة العربية السعودية حوالي 511 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً بنسبة 10.05% على أساس نمو سنوي مركب خلال الفترة مابين عامي 2021 و2026.

تكتسب خدمات توصيل الطعام في المملكة العربية السعودية شعبية متزايدة نظراً لإقبال العديد من المستهلكين الشباب والموظفين، الذين يقضون معظم أوقاتهم في مكان العمل أو الدراسة، على طلب طعامهم عبر الإنترنت. حيث كان لكل من الراحة التي توفرها هذه الخدمات للمستهلكين و تحسين نسبة مبيعات المطاعم بفضل استخدامهم منصات توصيل الطعام، دوراً هاماً في زيادة نمو قطاع توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت، إلى جانب جائحة كوفيد-19 التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق النمو الهائل لهذا السوق. وحتى في فترة ما بعد الجائحة، سيستمر نمو هذا القطاع نظراً للأسباب المذكورة آنفاً بالإضافة إلى التحول السريع نحو الرقمنة لمختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية حيث كان لهذا التحول المتسارع دوراً ملحوظاً في نمو قطاع الخدمات عبر الإنترنت.

أخبرنا بالمزيد عن متجر التطبيقات المخصص من دليفركت الذي تم إطلاقه بالتزامن مع الجولة التمويلية D المعلن عنها مؤخراً؟ يتيح متجر التطبيقات المقدم من دليفركت Deliverect لجميع العملاء إمكانية استعراض وإضافة قنوات بيع جديدة عبر خطوات سهلة وبسيطة مما يساهم في زيادة عائدات مبيعاتهم عبر الإنترنت، كما أنه يساعد شركائنا في الحصول على فرصة أكبر لعرض خدماتهم عبر دليفركت Deliverect من خلال تسهيل وصول قاعدة العملاء الواسعة إليهم. ما هي أبرز التوجهات المتوقعة لقطاع المأكولات والمشروبات لعام 2022؟ a. التوصيل المباشر إلى المستهلك اضطرت المطاعم إلى الاعتماد على القنوات الخارجية (مثل جهات التسويق التابعة لطرف ثالث، والتوجهات المجتمعية) للاطلاع على آراء المستهلكين، ولكن في عام 2022 ستأخذ المطاعم على عاتقها قدراً أكبر من المهام، لاستخدام قنواتها المباشرة للبيع عبر الإنترنت والتوزيع (استخدام تقنية القنوات المتعددة على سبيل المثال، مثل: تطبيقات الطلب عبر الإنترنت، لتتبع ومراقبة سجلات طلبات التسليم)، من أجل فهم أفضل لرغبات المستهلكين. ولن يقتصر الأمر بالنسبة لهذه المطاعم على تحقيق مبيعات أعلى من خلال قنوات التوصيل الخاصة بها فقط، وإنما ستتمكن من إدارة أعمال التسليم بنفسها مع خدمات مثل التوزيع (Dispatch).

تتجلى نتيجة ذلك كله بتقديم تجربة أفضل وأكثر تواصلاً مع العملاء من شأنها أن تلبي حاجة المستهلك إلى تخصيص التجربة لاحتياجاته، الأمر الذي يزيد من عائدات الأنشطة التجارية. b. تفعيل الأنظمة الذكية لتناول الوجبات تتجه الكثير من المطاعم نحو الاستثمار في التكنولوجيا. وقد اعتمد الكثير منها على حلول الدفع دون تلامس من خلال استخدام رموز QR و/أو تقنية الطلب على الطاولة لتقليل اتصال العملاء مع موظفي المطعم. يقوم المشغلون أيضاً بتجربة أحدث تقنيات تنقية الهواء وتنظيف الأسطح حتى يكون العملاء في المطعم أكثر راحة عند مشاركة المساحة مع الآخرين. كما وسيتم استخدام المزيد من التقنيات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات، لتوصيل الطعام. c. الارتقاء بتجربة العملاء ستستمر المطاعم بتقديم القوائم الرقمية المتاحة من خلال الإنترنت أو رموز QR للمساعدة في تلبية تجربة العملاء دون تلامس. تعتبر القوائم الرقمية ترقية في الخدمة المقدمة للعملاء: فهي تقدم تجربة تناول طعام أسرع / أكثر كفاءة (وأكثر صحة!) لأن العملاء يمكنهم طلب وجبتهم ودفع ثمنها باستخدام جهاز لوحي بدلاً من الاعتماد على الموظفين الذين يكونون مشغولين عادةً. وإضافة إلى ذلك، بدلاً الحضور المتكرر للموظفين لسؤال الضيوف عن رغبتهم بإعادة التعبئة، يمكن للعملاء طلب ذلك بشكل مباشر من الطاولة. كيف ستكون مبادرتكم الهادفة لتعزيز الاستدامة و مكافحة هدر الطعام وتوعية المستهلكين؟

يؤدي عدم الكفاءة في عمليات التسليم في حدوث أزمة هدر للطعام. تقدم دليفركت Deliverect المساعدة للمطاعم من أجل تقليل أخطاء الطلب بنسبة 80% تقريباً، وهذا ما يؤدي بدوره إلى خفض هدر الطعام (بالإضافة إلى تقليل الإيرادات الضائعة على المبالغ المستردة لعملائنا). وإلى جانب ذلك، نحن نوفر لجميع الشركاء مصادر للموردين المستدامين من أجل تقديم المساعدة لهم طوال الوقت. في وقتنا الحالي، يتم الاعتماد على عمليات التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة ضمن المطاعم وقنوات توصيل الطعام، وهذا الأمر سيكون من الأولويات الرئيسية في عام 2022.