حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن المجموعة الثالثة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (250 مليون ريال) وذلك خلال العام 2021 أو 2022، موضحة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة، وذلك تمهيداً لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الهيئة أن المرحلة الثانية من (مرحلة الربط والتكامل) تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

وأكدت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

1 أكتوبر 2023م..

التاريخ المقرر للبدء في تطبيق "مرحلة الربط والتكامل" على المجموعة الثالثة المختارة في #الفوترة_الإلكترونية.#زاتكا pic.twitter.com/32iUqQDsHW — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 24, 2023

وقالت إن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتداداً للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالاً لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدةً بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ) في 4 ديسمبر/كانون الأول 2021 والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، بالإضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة.