انتقلت جينيفر غيتس، ابنة الملياردير والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، مع زوجها المصري نايل نصار مؤخرا إلى منزل فاخر ثمنه 51 مليون دولار

في نيويورك في منطقة تريبيكا مانهاتن، وكان يملكه بطل سباق السيارات لويس هاميلتون الذي اشتراه في نوفمبر 2021 مقابل 49.5 مليون دولار لكنه لم يسكنه.

وللمنزل سجل حافل بعد أن سكن فيه مشاهير مثل كل من جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل وهاري ستايلز وجيك جيلنهال وريبيل ويلسون وميج رايان. يضم المنزل وهو من فئة البنتهاوس حوض سباحة على التراس في الهواء الطلق، وهو مؤلف من ثلاثة طوابق ، بما في ذلك تراس شرفة بجدران زجاجية.

وتبلغ مساحته 8900 قدم مربع ، ويضم خمس غرف نوم وستة حمامات وغرفتي حمام مع سلالم داخلية ومصعد داخلي خاص. توجد غرفة كبيرة بمساحة 20 قدمًا ومكتبة مع مدفأة تعمل بالغاز ومطبخ فاخر. وتبلغ رسوم خدمات المنزل الشهرية 18 ألف دولار بحسب صحيفة محلية أوردت تفاصيل صفقة الشراء. المبنى الحاصل على شهادة LEED ، يعود تاريخه إلى عام 1883 ، يشتمل على أسقف ذات عوارض من خشب الصنوبر، وفيه وصالة رياضية مع حمام تركي على البخار.

وبالطبع كان بيل غيتس يزعم أن أولاده لن يرثوا إلا القليل بما يكفي لدراستهم حين كانت شركته تواجه تهم الاحتكار وزعم أيضا أنه سيتبرع بثروته لمنظمته الخيرية.

Bill Gates plans on leaving $10 million to each of his three kids as inheritance out of his $96 billion net worth – He's set to give 99.97% of his fortune to charity. — UberFacts (@UberFacts) February 2, 2019