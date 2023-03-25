أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حديثاً، منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة مع التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن.

وجاء ذلك عقب تقرير أعدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أثر تطبيق سياسة عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة العربية السعودية.

واشترط القرار، بحسب وسائل إعلام محلية، أن يكون عمل المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات التي يكونون مؤهلين لها، وأن تكون هناك حاجة لعملهم في حال أن يكون عمل المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام ومتوافقاً مع ضوابط برنامج نطاقات، وأن تتوافر في صاحب العمل جميع الشروط الخاصة بالاستقدام، وأن تتوافر فيهم أيضاً جميع الاشتراطات المرتبطة بمزاولة العمل، وأن يجتازوا اختبارات الصلاحية المقررة لمزاولة المهنة وفقاً للاشتراطات الحكومية، وقصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، وأن يتعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن تتوافر الشروط الأخرى التي تضعها الوزارة لعمل المرافقين والمرافقات.

وينشر أريبيان بزنس نص القرار قرار رقم (585) وتاريخ 22 /08/ 1444هـ نقلاً عن جريدة أم القرى الجريدة الرسمية في المملكة:

“إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36264 وتاريخ 22 /5/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 219233 وتاريخ 20 /12/ 1443هـ، في شأن التقرير المعدّ من الوزارة حيال أثر تطبيق سياسة عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 27 /7/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (763) وتاريخ 7 /3/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/732/م) وتاريخ 12 /6/ 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7182) وتاريخ 10 /7/ 1444هـ.

يقرر:

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 27 /7/ 1437هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.