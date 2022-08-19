منح رخصة لمهبط الطائرات العامودية التابع لشركة البحر الأحمر

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، وذلك في موقع مشروع وجهة البحر الأحمر.

وجرى خلال اللقاء استعراض الإستراتيجية الوطنية للطيران والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بالطيران المدني وتم الاتفاق على تعزيز الشراكة الإستراتيجية لتحقيق المستهدفات الوطنية.

كما استعرض الجانبان أبرز مستجدات مشروع مطار البحر الأحمر الدولي، واطلعا خلال جولة ميدانية على سير أعمال تنفيذه؛ حيث سيخدم المشروع الوجهات والمنتجعات السياحية المستدامة التي تقوم الشركة بتطويرها على امتداد ساحل البحر الأحمر.

‏وفي أثناء الزيارة سلَّم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الرخصة لمهبط الطائرات العامودية التابع لشركة البحر الأحمر، بعد استيفاء معايير واشتراطات السلامة بحسب لائحة السلامة التنفيذية GACAR Part 138؛ تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران من خلال تمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة قطاع الطيران العام .

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