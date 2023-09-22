الإمارات تمنح الياه سات عقداً بـ 18.7 مليار درهم

أعلنت شركة الياه سات، عن حصولها على أمر تكليف من حكومة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) لتزويد الحكومة بسعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.

ويشمل أمر التكليف الممنوح للياه سات مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، وسوف يحل بديلاً عن اتفاقيتين حاليتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، وهما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية (“CSA”) وتفويض الخدمات المُدارة (“MSM”) ، علماً أن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب. ووفقاً لأمر التكليف ستتولى الياه سات توفير سعة أقمار صناعية آمنة وموثوقة إضافة إلى ما يتصل بها من خدمات مُدارة عبر القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، وكلاهما قيد التشغيل حالياً، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الصناعيين الجديدين، الياه 4 والياه 5 والمتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

ويذكر أن “الياه سات” قد منحت في يونيو 2023 تفويضاً لشركة إيرباص (“إيرباصATP “) بشأن تصنيع القمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5. وتُتيح هذه الخطوة إدارة الجدول الزمني للبرنامج على أفضل نحو خاصةً فيما يتصل بإمكانية البدء في تنفيذ أنشطة بعينها، ومنها مراجعة متطلبات النظام، وأعمال التصميم، والمباشرة في عمليات توريد الاحتياجات الأساسية.

وتعتزم “الياه سات” توفير التمويل اللازم لبرنامج إطلاق القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، ويشمل ذلك المعدات الفضائية وتجهيز البنية التحتية الأرضية وعملية الإطلاق والتأمين، من مواردها الذاتية، علاوة على خيارات تمويل مُحتملة أخرى قيد الدراسة حالياً. ويتضمن أمر التكليف أيضاً قيام الحكومة بصرف دفعة مقدمة قدرها مليار دولار وذلك في العام 2024.