منح الجنسية المصرية للعرب والمسلمين المولودين في مصر ولأبناء المرأة المصرية

تسمح التعديلات التي أقرت أمس أيضا بمنح الجنسية لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق ابن الأب الأجنبى المقرر قانونًا. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على تعديل قانون الجنسية المصرية، بما يمنح أبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية أسوة بالأب. وتسمح المادة 4 في تعديلات القانون، لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول على الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم.

ونوه جبالي إلى تمتع الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه تحت رقابة القضاء، بشأن منح الجنسية وتخضع كل الطلبات لتلك السلطة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الجنسية المصرية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.