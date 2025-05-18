منح الجنسية الأمريكية مكافأة في برنامج تلفزيوني قيد الدراسة

أكدت وزارة الأمن الداخلي أن إدارة ترامب تدرس برنامجًا تلفزيونيًا اسمه “الأمريكي” يتنافس فيه المهاجرون على جائزة هي الجنسية الأمريكية. فكرة برنامج تلفزيون الواقع تدور حول تنافس مهاجرين من مختلف أنحاء العالم على الفوز بالجنسية الأمريكية. تدور فكرة البرنامج حول تقديم تجربة ممتعة وتعليمية في نفس الوقت. سيشارك المتسابقون في تحديات متنوعة تختبر معلوماتهم عن تاريخ وثقافة أمريكا، بالإضافة إلى مهارات عملية مثل تجميع سيارة قديمة أو البحث عن الذهب.

تبدأ المنافسة برحلة رمزية من جزيرة إيليس (المكان التاريخي لدخول المهاجرين إلى أمريكا)، وفي كل حلقة سيتم استبعاد أحد المتسابقين. في النهاية، سيحصل الفائز على الجنسية الأمريكية كجائزة.

توضيح رسمي غير حاسم

وزارة الأمن الداخلي أكدت أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة الأولية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها. كما نفت أن تكون الوزيرة قد أبدت أي دعم للمشروع حتى الآن. أثار البرنامج ردود فعل مختلفة. البعض يرى أنه طريقة جديدة ومبتكرة لإظهار أهمية الجنسية الأمريكية، بينما يعتقد آخرون أنه يبسط قضية الهجرة المعقدة ويحولها إلى مجرد برنامج ترفيهي قد يكون غير لائق.

منتج البرنامج، روب وورسوف (وهو مهاجر أيضًا)، يدافع عن فكرته ويقول إن الهدف هو الاحتفال باندماج المهاجرين في المجتمع الأمريكي بطريقة إيجابية. يذكر أن وورسوف حاول عرض هذه الفكرة على إدارات أمريكية سابقة لكنها لم تلق اهتمامًا. الآن، يبدو أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب الحالية مهتمون بالفكرة، مما قد يعني أن البرنامج قد يرى النور قريبًا.