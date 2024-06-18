منح الجنسية الأمريكية في أضخم برنامج هجرة في تاريخ البلاد للمقيمين غير النظاميين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء عن برنامج هجرة واسع النطاق سيوفر وضعًا قانونيًا ومسارًا مبسطًا للإقامة والجنسية الأمريكية لنحو نصف مليون مهاجر غير شرعي متزوجين من مواطنين أمريكيين فيما يعد أكبر برنامج هجرة للمقيمين غير النظاميين في البلاد بحسب تقارير صحفية.

ويعتبر الجمهوريون أن بايدن يسعى لكسب أصوات الناخبين من أصول لاتينية من وراء هذا القرار الذي يسهل منح الجنسية الأمريكية للمهاجرين قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر القادم.

وأكد مسؤولون كبار في الإدارة خلال مكالمة مع الصحفيين إن سياسة وزارة الأمن الداخلي ستسمح لهؤلاء المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وحماية من الترحيل إذا مضى على إقامتهم في الولايات المتحدة مدة 10 سنوات على الأقل واستوفوا متطلبات أخرى.

ستمهد خطوة بايدن الطريق أمام هؤلاء المهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة – المعروفة باسم البطاقة الخضراء – ولاحقا الحصول على الجنسية الأمريكية للعديد من المستفيدين من البرنامج. سيكون البرنامج، إذا نال موافقة في المحكمة، أكبر برنامج حكومي للمهاجرين غير المسجلين منذ مبادرة العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة (DACA) في عهد أوباما، والتي تحمي حاليًا 528000 من الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة كأطفال، من الترحيل.

ومن المقرر أن يعلن بايدن عن هذا الإجراء في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة لبرنامج مماثل، إلى جانب خطوة أخرى لتسهيل رعاية أصحاب العمل لتوظيف المهاجرين غير المسجلين للحصول على تأشيرات العمل.

هذه هي المرة الثانية في شهر واحد التي يتخذ فيها بايدن إجراءً تنفيذيًا شاملاً – ومحفوفًا بالمخاطر من الناحية القانونية – بشأن الهجرة. في وقت سابق من يونيو، استشهد بسلطة رئاسية استخدمها الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل متكرر لاستبعاد معظم المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من اللجوء.

سيوفر برنامج إدارة بايدن للمهاجرين غير المسجلين المتزوجين من مواطنين أمريكيين فائدتين رئيسيتين للهجرة.

سيسمح للمتقدمين المؤهلين بالعمل والعيش في الولايات المتحدة بشكل قانوني على أساس مؤقت بموجب سلطة الإفراج المشروط للهجرة. ستساعد السياسة، المعروفة باسم Parole-in-Place، هؤلاء المهاجرين أيضًا على إزالة الحواجز في القانون الأمريكي التي تمنعهم من الحصول على وضع قانوني دائم دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.

يعد المهاجر الذي يتزوج مواطناً أميركياً مؤهل بشكل عام للحصول على البطاقة الخضراء. لكن القانون الفيدرالي الحالي يتطلب من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني مغادرة البلاد وإعادة الدخول بشكل قانوني ليكونوا مؤهلين للحصول على البطاقة الخضراء. يترتب على مغادرة الولايات المتحدة بعد العيش بشكل غير قانوني في البلاد لفترات زمنية معينة، عقوبة حظر لمدة 10 سنوات، مما يدفع العديد من العائلات ذات الوضع المختلط إلى عدم متابعة هذه العملية.

إن سياسة إدارة بايدن ستسمح للمهاجرين المؤهلين بالحصول على البطاقة الخضراء دون الحاجة إلى مغادرة الولايات المتحدة. بعد 5 سنوات من العيش في الولايات المتحدة كحامل للبطاقة الخضراء، يمكن للمهاجرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية.

يقدر مسؤولو الإدارة أن ما يقرب من 500000 مهاجر غير شرعي مع أزواج مواطنين أمريكيين سيكونون مؤهلين للبرنامج. يجب أن يكون المتقدمون متزوجين قانونيًا من زوجاتهم المواطنات الأمريكيات بحلول 17 يونيو. فيمت لن يكون مؤهلا للبرنامج أي شخص يشكل تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه السياسة أيضًا ما يقدر بنحو 50 ألف طفل مهاجر لديهم والد متزوج من مواطن أمريكي، وفقًا للمسؤولين. وسيكون أبناء الزوج غير المسجلين لمواطني الولايات المتحدة – والذين يجب عليهم أيضًا مغادرة البلاد للحصول على البطاقات الخضراء – مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على عملية الإفراج المشروط إذا كانوا دون سن 21 عامًا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن الحكومة تخطط لفتح برنامج الإفراج المشروط في المكان لتقديم الطلبات “بحلول نهاية الصيف”. ومن المؤكد أن هذه السياسة ستولد تحديات قانونية، ربما من الولايات التي يقودها الجمهوريون، والتي رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة بايدن بشأن سياسات الهجرة الخاصة بها عدة مرات.

لأكثر من عقد من الزمان، أشرفت حكومة الولايات المتحدة على سياسة أكثر محدودية للإفراج المشروط في المكان للمهاجرين غير المصرح لهم الذين هم أقارب مباشرون لأفراد الخدمة العسكرية الأمريكية أو المحاربين القدامى. في عام 2020، أكد الكونجرس هذه السياسة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أيضًا عن عملية مبسطة للمستفيدين من برنامج DACA وغيرهم من المهاجرين غير المسجلين الذين تخرجوا من الكليات الأمريكية للحصول بسهولة أكبر على تأشيرات قائمة على العمل، مثل تأشيرات H-1B للعمال ذوي المهارات العالية.