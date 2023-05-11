سمية الخشاب تقع ضحية شهادة دكتوراه وهمية من منتحل لمكتب للأمم المتحدة

نفى متحدث باسم الامم المتحدة منح الممثلة سمية الخشاب شهادة دكتوراة فخرية، وجاء ذلك بعد نشر الفنانة سمية الخشاب بعض الصور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بعدما قالت إنه تم منحها الدكتوراة الفخرية من إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ما دفع مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر إلى نفي ما تم نشره في بعض المواقع والصحف.

وجاء في بيان المركز، أنه نما علم مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة من خلال تقارير إعلامية إقامة فعالية يوم الأحد 7 مايو، نظمتها جهة تُطلق على نفسها “منظمة الأمم المتحدة للفنون وموقعها http://un-arts.org” وجرى خلال الفعالية بحسب التقارير تكريم عددًا من الفنانين والشخصيات العامة.

وبحسب موقع مصراوي ومتابعة قصة التكريم التي نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا منها ادعت فيها حصولها علي الدكتوراة الفخرية، ظهر في الاحتفالية عددًا من الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، والموسيقار هاني مهنا، والفنان أحمد فرحات والإعلامية القديرة فريدة الزمر، والمهندس محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق، والفنان طارق النهري وعدد من الشخصيات الدينية ورجال المجتمع.

وتم دعوة تلك الشخصيات من منظمة تدعي “منظمة الأمم المتحدة للفنون” ادعي صاحب الاتصال الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمي للمنظمة بحد وصفهم أثناء اتصاله بالشخصيات أنها منظمة معتمدة من التضامن الاجتماعي وتابعة لاتحاد المنظمات الدولية، محاولة منه لإقناع الشخصيات العامة بالحضور بمقر الجمعية الملكية للقانون في شارع رمسيس لمنحهم جوائز تنوعت بين الدكتوراة الفخرية ودرع الأب القدوة، بالإضافة إلى شهادة الإبداع الفني، كما قال فى الدعوة إن التكريم بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

قصة المنظمة

صفحة متواجدة على “فيسبوك” تم إطلاقها فى ٣٠ أبريل الماضي تعود لـ “منظمة الأمم المتحدة للفنون وموقعها http://un-arts.org”، إذ يتابعها نحو 103 أشخاص فقط، ووضعت لنفسها عنوانًا فى شارع الدقي، وجاء في وصف الصفحة أنها منظمة الأمم المتحدة للفنون تعمل بشكل دائم للحفاظ على التراث الفني والتقدير الكامل له ومحاولة لتشجيع ودعم كل من يقدم فنًا راقيًا في شتى المجالات الفنية.

ونشرت تكريمًا بتاريخ 3 مايو تحت عنوان: “عيد الأب” إذ تم منح التكريم فيه لعدد من الفنانين مثل الفنان أحمد عبدالعزيز والفنان رشوان توفيق وغيرهم من الفنانين.

كما أن تلك المنظمة لها موقع عبر شبكة الإنترنت يقول: إن تلك المنظمة تم إنشائها عام 2014، بالإضافة إلى أن رسالتهم بحسب الموقع هي إنسانية تدعو إلى السلام الدولي والتعايش التوافقي لخلق طريقة للناس في جميع أنحاء العالم للتواصل من خلال الفنانين من أجل تقديم رسالة فنية، وتوحيد عائلة الفنون في جميع أنحاء العالم من أجل إنشاء كيان موحد.

وعلى الموقع وضعوا اسم الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمي للشرق الأوسط، وزينب زقزوق سفيرة السعودية، والفنانة لطيفة رأفت سفيرة دولة المغرب العربي، وغيرهم من الشخصيات، إذ كأنت آخر الأخبار التي نشرها تلك الموقع عن المنظمة عام 2017 عن استقبال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلة فى ذلك الوقت والوزير خالد عناني وزير الأثار السابق لوفد تلك المنظمة.