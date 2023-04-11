منحة مالية للعاملين والمتقاعدين في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 5 للعام 2023 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية (20 دولاراً) معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

وتشمل المنحة كلّ العاملين داخل الأراضي السورية (المدنيين والعسكريين) في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمجندين في الجيش والقوات المسلحة. كما تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية من العسـكريين والمدنيين، ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

أصدر السيد الرئيس #بشار_الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 الذي يقضي بصرف #منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

تفاصيل المرسوم على الرابط:https://t.co/kqjOkKQa76 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 11, 2023

وينشر أريبيان بزنس نص المرسوم بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)

“المرسوم التشريعي رقم (5)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1-

أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (150000) ليرة سورية فقط مئة وخمسين ألف ليرة سورية لكل من العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.

ب- يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

المادة 2-

أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (150000) ليرة سورية فقط مئة وخمسين ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:

– المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

– أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

المادة 3- تعفـى المنحـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ- بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من:

– وفورات ســائر أقســام وفروع الموازنـة العامـة للدولـة للسنة المالية 2023 بالنســبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

– وفورات سائر حسابات الموازنة التقديرية لعام 2023 بالنسـبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامـة الذين يتقاضـون رواتبهـم وأجـورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

– وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

ب- بالنسبة لمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ومعاشات عجز الإصابة الجزئي تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023.

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 20- 9- 1444 هجري الموافق لـ 11- 4- 2023 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد”.

ووصل الفقر في سوريا -التي تعيش حرباً منذ نحو 12 سنة- إلى مستويات قياسية في ظل تداعيات الحرب والفساد والعقوبات الغربية.