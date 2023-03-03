جمعت منجز، منصة لإدارة العقارات مقرها السعودية، تمويل بقيمة 5 ملايين دولار (18.8 مليون ريال سعودي) من شركة لم يكشف عنها في قطاع الضيافة ومشاركة صندوق فيجن فنتشرز وشركة الماجدية للاستثمار وصندوق وثيق بروبتك فنتشرز.

وتأسست منجز الشركة الناشئة في عام 2017 وبدأت كسوق لخدمات الصيانة، ومنذ ذلك الحين قامت بتغيير مجال عملها لتصبح حل سحابي يساعد مديري العقارات على إدارة أعمال الصيانية والمرافق والجوانب الأخرى لممتلكاتهم بحسب موقع جولة.

يهدف التمويل في هذه الجولة إلى مساعدة منجز في تعزيز مكانتها بالسوق السعودي عبر تطوير منصة PMS لقطاع الأعمال للمساهمة برفع مستوى أتمتة أعمال إدارة المرافق من صيانة وتنظيف ومقاولات لتحسين تجربة المستخدم؛ حيث تربط ملاك العقارات والمستفيدين منها ومدراء المرافق والمشغلين بمنصة واحدة لتسهيل الأعمال بينهم وفقًا لما أشارت له الشركة في بيانها.

كانت منجز قد تأسست عام 2017 بقيادة عبدالله الداعج لتقديم خدمات الصيانة عبر ربط أصحاب المنازل بمقدمي الخدمات المتاحة، لكنها قامت في نوفمبر 2021 بتحويل نموذج عملها لاستهداف قطاع الأعمال من خلال تطوير منصة سحابية تساعد الملاك ومدراء العقارات على إدارة المرافق العقارية وأتمتة الأعمال التشغيلية الخاصة بها. وتشير منجز أنها خلال عام من تغيير نموذج عملها تمكنت من خدمة 4 آلاف وحدة سكنية وتجارية، وامتلاك 75 عميل في قطاع الأعمال منهم الماجدية ريزيدينس وماكدونالدز ودانكن دونات وعبدالصمد القرشي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة منجز، عبدالله الداعج: “فخورين جدًا في منجز بأننا أول شركة PropTech SaaS سعودية تقدم حلول تقنية تتناسب مع طبيعة الأسواق السعودية ومبنية على فهم السوق السعودي واحتياجه، ونعتز بأننا أول شركة في هذا المجال تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيادة شركات من نفس القطاع الذي نخدمه”. وأردف الداعج حول مستقبل الشركة: “الفترة القادمة ستكون انطلاق لخدمة عملاء أكثر في المملكة من القطاع السكني والتجاري وتوسيع عدد الوحدات التي تخدمها منصة منجز PMS. الجانب التقني مهم جدًا بالنسبة لنا وعليه نعمل على تطوير المنتج بشكل أكثر وإضافة مميزات جديدة تمكن وتخدم ذوي العلاقة في هذا القطاع”. من جهته، صرح قيس العيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في فيجن فنتشرز، بالقول: “يسعدنا استمرار دعمنا لشركة منجز، إحدى شركات محفظتنا الاستثمارية، وبالتطور الحاصل فيها نتيجة تحولها لخدمة قطاع العقار الضخم والمقبل على تطور تقني كبير نتيجة للتحول الرقمي بالسعودية. حيث يعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي شهدت نموًا في السنوات القليلة الماضية كما نتوقع أن يستمر هذا النمو وتستمر المنافسة في تقديم خدمات أفضل للعملاء وهنا يأتي دور منجز لجعل ذلك ممكنا بكل سهولة”.