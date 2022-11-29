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منتدى الرياض: هل تكون توصياته نقطة انطلاق قطار الخليج 

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في ختام أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، التي عقدت في الفترة من 14 – 16 نوفمبر الجاري،  بمشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، والمسؤولين الحكوميين، تم الإعلان عن صدور 24 توصية ومبادرة خرجت بها الدراسات البحثية التي تم مناقشتها.

أبرز توصيات المنتدى

  • بناء نظام لفرض الرسوم والضرائب لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة
  • تبني اختيار 10 قطاعات رئيسية الأكثر تأهيلاً لتحول المملكة للاقتصاد الرقمي
  • تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل.
  • إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية التاريخية لأغراض السياحة في المملكة.

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ومن المقرر أن ترفع هذه التوصيات إلى الجهات الحكومية المعنية، للنظر في مدى الاستفاد منها

ولا شك أن ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية سينعكس إيجابا على ازدهار السياحة بشكل خاص وعلى اقتصاد المملكة بشكل عام.

 فقد تضمنت هذه الدراسة:

  • ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وعلى وجه التحديد مناطق الجنوب، ومناطق الشمال الغربي، والشرقي.
  • إعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة.
  • الاستثمار في أنظمة النقل المتكاملة.
  • توطين صناعات السكك الحديدية.
  • تقديم البرامج التدريبية للموظفين، والطلاب في هندسة السكك الحديدية، والخدمات اللوجستية لأنظمة النقل.   
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ومن جهته قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر،  إن هناك تكاملا بين الدراسة التي قدمها المنتدى والاستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية التي تتطلع إلى مضاعفة حجم السكك الحديدية في المملكة حتى عام 2030 من 5500 كيلو متر حاليا إلى 13 ألف كيلو متر، وصولا إلى استكمال مشروع قطار الخليج وربط الرياض بعواصم المنطقة بقطارات تمتاز بالتقنية الحديثة.

وأوضح الجاسر أن مشروع الجسر البري يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية للنقل السعودي، حيث يربط شرق المملكة بغربها.

التوسع المنشود في خطوط السكك الحديدية في المملكة، بل وتخطي الحدود إلى دول الخليج من شأنه زيادة الفرص الاستثمارية للقطاعين العام والخاص استنادًا لما رصدته الدراسة، حيث قالت إن شبكة السكك الحديدية أسهمت في رفع إسهام أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6،5%، فيما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل زيادة تلك النسبة إلى 10%، كما أدى زيادة الربط بالسكك الحديدية إلى زيادة نقل الركاب بنسبة 18%، فيما أظهرت الدراسة أن عدد المنشآت السياحية ومنشآت النقل والتخزين تزايدت بنسبة تعادل ضعف الزيادة السنوية في العام الذي تبع تشغيل قطار الشمال.

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