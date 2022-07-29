منتدى اقتصادي في بورصة لندن يستعرض الآفاق الإستثمارية في السعودية

اختتمت مجموعة “بي إم جي المالية” أعمال المنتدى الاقتصادي السنوي المقامة في بورصة لندن تحت شعار “الاستثمار من اجل النمو المستدام، الفرص السعودية الآن وفي المستقبل”، وذلك بحضور وزارة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع العام والخاص من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ومدراء الصناديق الاستثمارية.

واستعرض المنتدى مواضيع مختلفة منها التطورات الجيوسياسية، والادراج المزدوج، ودور قطاع المقاولات في المشاريع العملاقة، بالإضافة إلى سوق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقنية المالية.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إم جي المالية” باسل الغلاييني بمزايا الاقتصاد السعودي التنافسية ومحفزات الاستثمار الأجنبي داخل المملكة وخارجها، ومبادرات رؤية المملكة 2030.

من جانبه تطرق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، لتطور التقنية المالية في المملكة والمبادرات المختلفة بما في ذلك صندوق رأس المال الاستثماري الجريء وصندوق “منشآت” والقواعد الجديدة المتعلقة بترخيص البنوك الرقمية من قبل البنك المركزي السعودي.

وقدم مدير مكتب وزارة الاستثمار في لندن عبد العزيز الغفيلي عرضًا مفصلًا عن الاستراتيجية الوطنية للوزارة التي تهدف لجذب الاستثمار الأجنبي، مع تسليط الضوء على المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها مؤخرا بما في ذلك “شريك” و “برنامج المقرّات الإقليمية”، إلى جانب خطط الوزارة لجعل المملكة العربية السعودية مركز جذب قوي للاستثمار العالمي .

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