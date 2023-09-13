محمد علي by محمد علي

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بقيادة صلاح.. منتخب مصر يتلقى هزيمة ثقيلة من تونس

محمد علي by محمد علي
من مباراة منتخب مصر ومنتخب تونس
من مباراة منتخب مصر ومنتخب تونس

خسر منتخب مصر بثلاثية دون رد من تونس، في المباراة الودية التي جمعتهما بالقاهرة استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورغم وجود محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، إلا أن فريقه عانى من الأخطاء الدفاعية، لتتوقف مسيرة انتصاراته تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا عند الرقم 8.

وتقدم المنتخب التونسي بهدفين في أول 8 دقائق عن طريق عيسى العيدوني في الدقيقة الثالثة، وهدف عكسي لحمدي فتحي في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

وقلص عمر كمال عبدالواحد النتيجة لمنتخب مصر في الدقيقة 34، لكن نسور قرطاج استطاعوا زيادة الفارق في وقت المباراة المحتسب بدلا من الضائع عن طريق حمزة رفيعة.

وكان منتخب مصر واجه إثيوبيا يوم الجمعة الماضي، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وفاز الفراعنة 1-0.

ولعب منتخب مصر المباراة بدون نجوم النادي الأهلي، الذي غادر في اليوم نفسه إلى السعودية استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.

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