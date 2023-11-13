قبل مواجهة جيبوتي… ماذا يفعل منتخب مصر في افتتاح تصفيات المونديال؟

يستعد المنتخب المصري لافتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، ليعوض غيابه عن البطولة السابقة التي أقيمت في قطر عام 2022، أملا في الاستفادة من نظام التصفيات الجديدة.

ويلعب منتخب مصر ضد جيبوتي، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وقد اعتاد منتخب مصر على تحقيق الفوز في مباريات الجولة الأولى في سجله الحافل الذي بدأ عام 1934 بتصفيات أقوى بطولات كرة القدم.

ويتوجه منتخب مصر بعد المباراة مباشرة، إلى ليبيريا صباح يوم الجمعة المقبل، لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات خارج الديار.



ويطمح منتخب الفراعنة لتحقيق إنجاز الوصول للمونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد أن ظهروا في كؤوس العالم أعوام 1934 و1990 و2018.

وزادت فرص منتخب مصر، في الوصول للمونديال القادم، مع نظام التصفيات الجديد، الذي يضمن مشاركة 9 منتخبات إفريقية، في أول نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخب، ليتجنب الفراعنة مواجهات منتخبات التصنيف الأول.

مجموعة مصر

تضم المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، منتخبات مصر، وجيبوتي، وسيراليون، وإثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، حيث يتأهل بطل المجموعة مباشرة إلى المونديال.

أبرز نتائج مصر في افتتاح التصفيات

الفوز على فلسطين بنتيجة 7-1 في مارس 1934 (تصفيات مونديال 1934).

الفوز على إثيوبيا بنتيجة 3-0 في أكتوبر 1976 (تصفيات مونديال 1978).

الفوز على ناميبيا بنتيجة 7-1 في نوفمبر 1996 (تصفيات مونديال 1998).

الفوز على موزمبيق بنتيجة 2-0 في يونيو 2012 (تصفيات مونديال 2014).

الفوز على أنجولا بنتيجة 1-0 في سبتمبر 2021 (تصفيات مونديال 2022).

بداية المشوار



يبدأ المنتخب الوطني المصري الأول، مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة جيبوتي، في السادسة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

القنوات الناقلة

ينقل مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي داخل نطاق جمهورية مصر العربية.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وعلي جبر، وأحمد سامي، ومحمد هاني، وعمر كمال، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني، وإمام عاشور، وطارق حامد، وأحمد زيزو، ومروان عطية، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، ومحمود تريزيغيه، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وعمر مرموش ، ومصطفى فتحي، وحسين الشحات.