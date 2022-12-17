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منتخب المغرب على نتفليكس: وثائقي يبرز إنجاز أسود الأطلس بالمونديال.. وهاري كين “لا يريد الإلهاء”

يشارك قائد المنتخب المغربي لكرة القدم رومان سايس، في بطولة فيلم وثائقي على نتفليكس، يتناول كواليس كأس العالم "قطر 2022"، وفي القلب من ذلك يتناول إنجاز منتخب المغرب كأول منتخب عربي يصل لنصف نهائي المونديال.
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يشارك قائد المنتخب المغربي لكرة القدم رومان سايس، في بطولة فيلم وثائقي على نتفليكس، يتناول كواليس كأس العالم “قطر 2022“، وفي القلب من ذلك يتناول إنجاز منتخب المغرب كأول منتخب عربي يصل لنصف نهائي المونديال.

موقع Transfer mercato المتخصص في أخبار كرة القدم ذكر أن الفيلم سيحمل عنوانالقادة“، ويشارك به قائد المنتخب الويلزي جاريث بيل، وقائد المنتخب البرازيلي تياجو سيلفا، بجانب رومان سايس.

ورفض كابتن منتخب إنجلترا هاري كين الظهور في الفيلم، خلال تصوير الكواليس أثناء البطولة، وقال: لا نريد أي إلهاء.

وكان مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت قد منع التصوير عموما في معسكر المنتخب.

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وبينما خرج منتخب ويلز من دور المجموعات بكأس العالم 2022، وغادر منتخب البرازيل مبكرًا من ربع النهائي على يد كرواتيا، فاجأ المنتخب المغربي الجميع وصعد إلى المربع الذهبي، لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي إفريقي يصل لهذا المستوى.

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وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن الفيلم سيتم إطلاقه العام المقبل 2023، بعد أن صورت نتفليكس كواليس من المونديال، لتضمينها في الفيلم.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن الأداء التاريخي للمغرب أعطى المنتجين قصة آسرة لبناء السلسلة الوثائقية حولها.

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