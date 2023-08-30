محمد علي

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لاعب فرنسي جديد يقترب من منتخب الجزائر.. أغلى من رياض محرز

اقترب لاعب جديد من أصحاب الجنسيات المزدوجة من الانضمام لصفوف منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس أمم أفريقيا 2023.
محمد علي
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

اقترب لاعب جديد من أصحاب الجنسيات المزدوجة من الانضمام لصفوف منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس أمم أفريقيا 2023.
ونشط اتحاد الكرة الجزائري في الآونة الأخيرة، لضم لاعبين من أصحاب الجنسيات المزدوجة على غرار حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي، وريان آيت نوري ظهير أيسر فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.
وقالت تقارير صحفية إن ريان شرقي صاحب الـ20 عاما ولاعب ليون الفرنسي، اقترب من الانضمام لمنتخب الجزائر بلد والدته، رغم إمكانية لعبه في إيطاليا بلد والده، أو الاستمرار مع منتخب فرنسا بلد مولده التي لعب لمنتخباتها السنة.

وربطت بعض الجماهير بين تلك التقارير والصورة التي نشرها الإعلام الجزائري ولحوار دار بينه وبين ثلاثي الخضر بلال براهيمي وهشام بوداوي وبدر الدين بوعناني، على هامش مباراة ليون ونيس بالدوري الفرنسي.

من هو ريان شرقي الذي يقترب من منتخب الجزائر؟

ريان شرقي خاض 105 مباريات مع ليون الفرنسي، ساهم خلالها في 30 هدفا.
وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 30 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في تقييم اللاعبين، علما بأنه سيكون أغلى من رياض محرز قائد الخضر ومهاجم الهلال السعودي الذي انخفضت قيمته إلى 20 مليون يورو في الفترة الأخيرة.

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