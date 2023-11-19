بعد الخسارة منتخب ألمانيا من تركيا… مولر يكشف سبب قلق اللاعبين

كشف توماس مولر، نجم منتخب ألمانيا، عن سبب القلق الذي ظهر على لاعبي الماكينات الألمانية، في أثناء مباراتهم الودية مع تركيا التي أقيمت على الملعب الأولمبي ببرلين.

وقال مولر، بعد خسارة ألمانيا، أما تركيا، 2-3، أن هذا القلق يعود إلى تفكير اللاعبين، في طريقة إثبات قدرتهم على الفوز أمام جمهورهم.

وأضاف مولر، استغرقنا التفكير في الشعور بعدم الاستسلام أمام تركيا، عن تحقيق الفوز نفسه، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نسمح للإحباط أن يسيطر علينا، ويجب مواصلة الانطلاق.

وهذه أول هزيمة للمنتخب الألماني مع مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان، وهي أول ظهور له مع منتخب الماكينات في ألمانيا، بعد تعيينه خلفا لهانزي فليك.

وسبق لناجلسمان، الفوز على أمريكا 3/1، ثم التعادل مع المكسيك 2/2، وكلتا المباراتين، تم لعبهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد المنتخب الألماني لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام على أرضه، وذلك بخوض المباريات الودية، فيما تأهل منتخب تركيا للنهائيات.

أهداف مباراة منتخب ألمانيا وتركيا

وشهدت مباراة ألمانيا وتركيا 5 أهداف جاءت بالترتيب التالي:

الدقيقة الخامسة: كاي هافيرتز سجل الهدف الأول لألمانيا.

الدقيقة 38: فيردي كارديوجلو سجل هدف التعادل لتركيا

الدقيقة 47: كينان يلدز سجل الهدف الثاني لتركيا

الدقيقة 49: نيكلاس فولكروج أدرك التعادل لألمانيا

الدقيقة 71: يوسف ساري يسجل هدف فوز تركيا من ضربة جزاء.