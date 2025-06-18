فليب،منتج يتيح الاستثمار في سوق تجديد عقارات بملايين الدراهم

أعلنت “سمارت كراود”، أول منصة مرخصة للتمويل العقاري الجماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق منتجها الجديد فليب (Flip) ، الذي يتيح للمستثمرين الأفراد فرصة الاستثمار في سوق تجديد العقارات الفاخرة وإعادة بيعها. يهدف “فليب” إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، مما يجعله في متناول شريحة أوسع من المستثمرين الطموحين دون الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة. مميزات “فليب” ونموذجه الاستثماري يعمل “فليب” بنموذج **التملك الجزئي**، مما يقلل من حاجز الدخول للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مجزية من سوق العقارات الديناميكي في دبي. عادةً ما تتطلب صفقات تجديد العقارات التقليدية ملايين الدراهم وخبرة واسعة، لكن “سمارت كراود” تزيل هذه العوائق، حيث تتولى إدارة العملية بالكامل، بدءًا من البحث عن العقارات المناسبة بأسعار جيدة، والإشراف على التجديد الاحترافي، وصولًا إلى إعادة البيع لتحقيق أقصى عائد. يتراوح الإطار الزمني النموذجي لهذه المشاريع من 9 إلى 18 شهرًا.

نجاحات وإنجازات “فليب” أثبت “فليب” نجاحه بشكل ملحوظ، حيث قامت “سمارت كراود” بالفعل بتنفيذ وبيع أربعة مشاريع بنجاح. حتى الآن، نجح “فليب” في تأمين تمويل لعشرة مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون درهم إماراتي. وقد حققت أربع صفقات مكتملة عائدًا يزيد عن 90 مليون درهم من استثمار بقيمة 63 مليون درهم إماراتي، بمتوسط عائد على الاستثمار بلغ 28% خلال 15 شهرًا. هذا الأداء القوي يؤكد فعالية النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين. يشهد أحدث مشاريع “فليب” في “دبي هيلز”، بقيمة 16.2 مليون درهم إماراتي، إقبالًا كبيرًا، حيث تم تأمين أكثر من 50% من تمويله خلال 10 أيام فقط، مما يعكس الطلب القوي على هذه الفرص الاستثمارية الحصرية. نظرة مستقبلية وتأثير “فليب” صرح الرئيس التنفيذي لـ”سمارت كراود”، ريز أحمد، بأن “فليب” يقدم فرصة فريدة للمستثمرين الأفراد للمشاركة في مشاريع تجديد العقارات الكبرى، مؤكدًا أن هذا المنتج “يغير قواعد اللعبة” بجعل هذا المجال متاحًا لشريحة واسعة من الناس. يتزامن إطلاق “فليب” مع الطلب المتزايد في سوق دبي العقاري على المنازل العصرية الجاهزة للسكن في مجمعات مرموقة، مما يجعله وسيلة فعالة لتحويل العقارات غير المستغلة إلى أصول فاخرة ذات عوائد مرتفعة. نظرًا للطلب الاستثماري الكبير، فإن فرص “فليب” غالبًا ما تكون متاحة لفترة قصيرة، مما يجعلها تجربة استثمارية حصرية ومربحة.