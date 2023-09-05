أطلق صندوق التنمية الزراعية منتجًا تمويليًا جديدًا لتمويل المزارع الريفية، وذلك بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها وضمان استدامتها.

وحدد الصندوق طريقة التمويل من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية.

ولفت الصندوق إلى ضرورة وجود سند ملكية أو سجل زراعي مطور، والحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط، وتقديم دراسة فنية مبسطة توضح المجالات المطلوب تمويلها، وتكون المزرعة منتجة ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.

وأوضح أن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية

يموّل #صندوق_التنمية_الزراعية مشاريع #المزارع_الريفية، بهدف المساهمة في رفع معدل السياحة البيئية والريفية، وزيادة دخل المزارع وضمان استدامتها..



يمكن التقديم الآن عبر منصة الخدمات الإلكترونية: https://t.co/RjMUUoQXwb#روح_السعودية pic.twitter.com/AnSp059CLO — صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) September 4, 2023