مكاسب وجود المرأة في إدارة الشركات تتخطى النمو الاقتصادي

بقلم: فرانسوا أورتالو – ماجني، عميد كلية لندن لإدارة الأعمال

تفقد الدول ثروات بقيمة 172 تريليون دولار بسبب الاختلافات في أرباح النساء والرجال على مدى الحياة، وفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وستتضاعف ثروة رأس المال البشري العالمية 5 مرات إذا تقاضت النساء ما يتقاضاه الرجال، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي.

كما أن مساهمة المرأة في مجال الأعمال عميقة في تسهيل التغيير الاجتماعي والثقافي الإيجابي على نطاق واسع. وتكشف نتائج دراسة مشتركة أجرتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) والجامعة الأمريكية في القاهرة و”أريبيان بزنس”، فإن الاستثمار في الأصول التي تتبنى الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تفكر فيه المستثمرات وصانعات السياسات أكثر من المستثمرين الذكور بمرتين. فالنساء يحدثن تغييراً جذرياً في الأنظمة المتحجرة، ويطورن معايير راسخة، ويطلقن مبادرات تعاونية.

وفي مواجهة هذه الأدلة الدامغة، لا تزال المرأة تعاني من نقص التمثيل وتقليل قيمتها في مجال الأعمال. وتمثل النساء حوالي 49% من إجمالي سكان الشرق الأوسط، لكن مشاركتهن في القوى العاملة والمناصب القيادية في الشركات أقل بكثير. إن إلقاء نظرة فاحصة على البيانات يكشف أيضاً عن وجود فجوة في عدد النساء اللواتي يمتلكن أو يتولين إدارة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى الرائدة.

وتقدم المبادرات الحكومية، مثل إدخال إجازة الأمومة مدفوعة الأجر في الإمارات العربية المتحدة، حلولاً ملموسة من شأنها أن تساعد في معالجة هذا الخلل في المستقبل. كما أدخلت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات شرطاً يلزم الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد بحلول عام 2025.

وأدت الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سعيها المستمر نحو تحسين التنوع بين الجنسين إلى زيادة عدد المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارة للعام 2022 (8.9 بالمئة)، لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 3.5 بالمئة بالمقارنة مع عام 2020، ليرتفع عدد مناصب مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في دولة الإمارات خلال عامين من 29 مقعداً في عام 2020 إلى 77 مقعداً في عام 2022،وفقاً لبحث أجرته مؤسسة أرورا 50 الاجتماعية، وهي مؤسسة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ولكن التقدم في مجال تحسين التنوع بين الجنسين يجب أن يتسارع في السنوات القادمة إذا كان المعنيون يرغبون في تحقيق هدف هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وسيتطلب تحقيق هذه الإمكانات جهداً جماعياً بدءاً من الحكومة والقطاع الخاص وصولاً إلى المؤسسات التعليمية.

توعية القيادات النسائية

في كلية لندن لإدارة الأعمال (لندن بزنس سكول)، نعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين عبر برامجنا ونتطلع إلى أبعد من خطوط التوظيف النموذجية في كليات إدارة الأعمال، مثل الاستشارات والتمويل، لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

وفي العام الماضي، كان 32 في المائة من المرشحين في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية ومقره دبي من النساء. فنحن ندرك الدور الحاسم الذي يلعبه برنامج إدارة الأعمال في إطلاق النساء الموهوبات لشغل مناصب على المستوى التنفيذي، ونحن ملتزمون برؤية نسبة النساء في البرنامج تنمو بشكل أكبر.

ومن أهم مبادراتنا في هذا المجال إطلاقنا حملة Forever Forward، والتي تهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة في الشركات من خلال التركيز بشكل أكبر على البحث والابتكار وبيئة التعلم ومضاعفة عروض المنح الدراسية لدينا.

وكان من دواعي سروري إطلاق الحملة ومقابلة أعضاء شبكة الخريجين البالغ عددهم 50000 شخص خلال زيارتي الأخيرة إلى دبي؛ إذ يحتل خريجونا المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موقع الصدارة في دعم تنمية القيادات النسائية في المنطقة.

وتعتبر منى عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة ومديرة لقطاع التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق وخريجة كلية لندن لإدارة الأعمال، هي خير مثال على ذلك. وبصفتها تتولى منصباً إدارياً قيادياً داخل مجتمعنا، فإنها تجسد الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها النساء في مجتمعنا. ومن خلال برنامج منى القرق للمنح الدراسية في كلية لندن لإدارة الأعمال، تساهم منى القرق بشكل مباشر في تواجد النساء في أعلى المناصب في الشركات، مما يخلق مجموعة من الرؤساء التنفيذيين المستقبليين في المنطقة. ويمكن تلمس هذا التأثير بالفعل، إذ يشغل المستفيدون من برنامج المنح مناصب عليا في الشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي قطاعات متنوعة مثل التمويل والطاقة والحكومة.

وشهد اليوم العالمي لريادة الأعمال للمرأة في وقت سابق من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قيام المجتمعات بتمكين المرأة وتقديرها ودعمها في مجال الأعمال في جميع أنحاء العالم. كما كان تذكيراً في الوقت المناسب بأنه مع وجود الكثير من المواهب والمعرفة التي تنتظر إطلاق العنان لها، فإننا جميعاً سنستفيد من مناصرة تمثيل أكبر للمرأة في المناصب العليا من الشركات.

تطوير قادة الغد

يعتبر تحسين الوصول إلى تعليم إدارة الأعمال على مستوى عالمي بمثابة دعامة هائلة يمكن من خلالها تحقيق هذه الإمكانات. ومن خلال تعليم إدارة الأعمال، يتم تطوير المعرفة ومهارات التفكير النقدي والشبكات التي ستضمن ليس فقط تمثيل المرأة بالحد الأدنى في مجالس الإدارة بل تجاوز هذه النسبة أيضاً. على نطاق أشمل، إن تعليم إدارة الأعمال مسرّع لن يحقق الرخاء الاقتصادي فحسب، بل يسهم في تحقيق عالم أفضل وأكثر استدامة للجميع.