منافس لتويتر من شركة فيسبوك

(أ ف ب) – أعلنت مجموعة ميتا؛ الشركة الأم لفيسبوك، أنها تعمل على منصة اجتماعية جديدة “لمشاركة الرسائل النصية” في مشروع يعتبر منافساً محتملاً لموقع تويتر.

ومنذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عانى الموقع الأزرق أعطالاً وشهدت عمليات تسريح موظفين فيما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

تعمل شركة ميتا على منصة جديدة منافسة لتويتر

ولكن حتى الآن، لم يظهر أي بديل رئيسي لتويتر، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات على الاستمرار في التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى.

وبعد تقارير نشرها موقعا “بلاتفورمر” و”ماني كونترول” الإخباريان، أكدت “ميتا” “الجمعة” أنها بدأت العمل على المنصة الجديدة.

وقالت المجموعة الأمريكية في بيان مقتضب “نحن نستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولامركزية لمشاركة الرسائل النصية”.

وذكرت تقارير إعلامية أن تطبيق “ميتا” الجديد سيستخدم تقنية قابلة للتشغيل المشترك مع شبكة “مستودون” ومنصات أخرى.

وسيكون هذا خروجاً واضحاً عن الممارسة المعتادة لشركات التكنولوجيا العملاقة مع استمرار منصات مثل إنستغرام ويوتيوب العمل باستخدام خوادم الشركة وفق قواعد صارمة.

وتعمل “مستودون” مستخدمة خوادم حوسبة لامركزية مع عدم وجود إدارة أو سلطة مركزية مسؤولة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، حظر إيلون ماسك لفترة وجيزة حسابات تويتر التي توفر روابط لمنصات اجتماعية أخرى بما فيها فيسبوك وإنستغرام.