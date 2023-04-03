تورط المُنافس العلماني الأبرز لأردوغان كليتشدار أوغلو بالمشي بحذائه فوق“سجّادة صلاة، مما أجبره على الاعتذار.

وقدم خطأ زعيم المُعارضة التركيّة ومُرشّحها كمال كليتشدار أوغلو، هدية لحزب أردوغان فيما اعتبر إساءة للعبادات الدينيّة وعلى رأسها الصلاة، بعد إثارة قضية عداء حزبه “العلماني” للحجاب وأنه سيفرض على السيّدات نزع الحجاب حال فوزه بالانتخابات.

ويعرف سجل الشعب الجمهوري المُعارض، بتاريخٌ طويل في الماضي في التنكيل بالمحجبات

كمال كليتشدار أوغلو، ظهر إلى جانب عدد من أعضاء حزبه، وهُم يدوسون على سجادة صلاة بأحذيتهم، في شهر رمضان، وقبل أسابيع من انتخابات مصيريّة.

والتقطت الصورة لزعيم المُعارضة خلال إفطار أقيم في ولاية إسطنبول، وفي حين كان الغرض ترويجيّاً ضمن حملات انتخابيّة بدأها المُرشّحون قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات، جاءت الإساءة لسجادة الصلاة، وكأن تهمة العلمانيّة قد ثُبّتت على مُرشّح المُعارضة، ودون أن يبذل الحزب الحاكم مجهودًا في ذلك السياق. ويبدو أن الإساءة كان لها مفاعليها السلبيّة، فقد تحوّلت إلى موضوع مُتداول “تريند” في تركيا، فالبعض اعتبرها قلّة احترام من كمال كليتشدار أوغلو، فيما وصفها آخرون بأنها أظهرت حالة العداء التي يكنها مرشح المُعارضة للإسلام، وفي شهر رمضان.