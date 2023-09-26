مصر ترسي أربع مناطق للغاز الطبيعي والنفط الخام على شركات دولية

في إطار جهودها لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي والنفط الخام، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية على شركات دولية.

وحصلت كل من شركة إيني الإيطالية وشركة بي.بي البريطانية وشركة قطر للطاقة على منطقة واحدة، في حين حصلت شركة زاروبيج نفط الروسية على منطقة.

وجاء في بيان للوزارة بنتائج المزايدة العالمية والتي أغلقت في منتصف يوليو أن الحد الأدنى للاستثمارات “في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئر كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع”.

وتقع المناطق الأربعة التي تم ترسيتها في البحر المتوسط ودلتا النيل، وهي مناطق ذات إمكانات كبيرة للغاز الطبيعي والزيت الخام.

وتعد هذه المزايدة جزءًا من جهود مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي والزيت الخام، حيث تسعى إلى تنويع مصادر إيراداتها وتقليل اعتمادها على استيراد الطاقة.