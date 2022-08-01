مناسك للطيران السعودية الجديدة تتوقع تدشين رحلاتها خلال أيام

توقع الكابتن يوسف الجهني، الرئيس التنفيذي لشركة “مناسك للطيران”، الناقل الوطني الجديد في السعودية، أن تدشن الناقلة الجديدة رحلاتها الأولى في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت رخصة مشغل جوي لشركة “مناسك للطيران” لمشاركة الناقلات الوطنية الأخرى في نقل المسافرين، وخاصة خلال موسمي الحج والعمرة بعد استيفائها لكافة المتطلبات النظامية لتواكب ما تشهده المملكة من تطور تنموي واقتصادي على كافة الأصعدة، وخاصة في صناعة النقل الجوي.

وقال الكابتن يوسف الجهني: “نفخر كناقل وطني حصولنا على هذا الترخيص الذي سيساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة أعداد المسافرين جواً”.

وأعرب عن شكره وتقديره للهيئة العامة للطيران المدني لحرصها على دعم الشركات الوطنية وتنمية صناعة النقل الجوي.

يذكر أن هيئة الطيران المدني أصدرت هذه الرخصة بعد أن تمكنت “مناسك للطيران” من استيفاء كافة المتطلبات الاقتصادية والتنظيمية، وشروط ومعايير السلامة الجوية اللازمة للحصول على هذه الرخصة.

وذكرت شركة “مناسك للطيران” على موقعها الإلكتروني أنها شركة وطنية سعودية، مقرها مدينة جدة، تهتم بتشغيل رحلات منخفضة التكلفة تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني، وقد تأسست في العام 2021.

ويقع مقر الشركة في مطار الملك عبد العزيز الدولي – جدة – المملكة العربية السعودية. وتعمل “مناسك للطيران” على تشغيل رحلات دولية ومحلية تدار من قبل خبراء محترفين، لتعزيز تجربة الطيران الخاصة.

وذكرت أن شركة مناسك للطيران توفر الأجواء الإسلامية التي تُركز على القيم الدينية والثقافية اللازمة لضمان رحلة حج روحانية. ولمساعدة الحجاج على تحقيق هذا الأم، توفر الشركة العديد من المرافق الدينية بما في ذلك المكتبة الإسلامية والأجواء المُناسبة التي تُساعد الفرد على الوصول إلى الهدوء والاسترخاء العقلي حتى يتمكن من أداء المناسك.

وتوفر الناقلة الوطنية الجديدة لركابها 3 درجات مختلفة تشمل الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية.