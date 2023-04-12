ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، إتاحة حجوزات أداء مناسك العمرة لشهر شوال

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إتاحة الحجوزات لأداء مناسك العمرة في شهر شوال المقبل وذلك عبر تطبيق “نسك”.

وذكرت الوزارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “تم فتح إصدار التصاريح لعمرة شوال لتكون عمرتك سهلة وميسرة، بادر بحجز موعدك عبر تطبيق نسك”.

تعد “منصة نسك” المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق، وهناك قرابة 350 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان الحالي، عبر تطبيق “نسك” للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج السعودية، كما يمكن الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية عبر ذلك التطبيق الإلكتروني، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح.

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