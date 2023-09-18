مميزات تحديث iOS 17.. الأجهزة وكيفية التشغيل وكل ما تريد معرفته

يستعد عشاق ماركة الهواتف الشهيرة أيفون، لتحديث نظام التشغيل إلى iOS 17، وذلك بعد إعلان شركة أبل موعد طرحه فضلا عن مزايا تحديث iOS 17.

وكانت شركة أبل عملاق صناعة الهواتف المحمولة الأمريكي، أعلنت الأسبوع الماضي، طرح 4 طرازات جديدة من هواتفها الشهيرة أيفون، هي أيفون 15 وأيفون 15 بلس، وأيفون 15 برو، وأيفون 15 بروماكس.

ما هو تحديث iOS 17؟

أبديت آي أو إس 17 أو iOS 17 هو تحديث جديد لنظام تشغيل هواتف أيفون.

وتقدم أبل في كل تحديث مميزات إضافية للمستخدمين، سواء في الشكل أو التصميمات أو التجارب.

ما هي مميزات تحديث iOS 17؟

يقدم iOS 17 ميزات جديدة لتحسين الأشياء التي تقوم بها كل يوم، بحسب موقع أبل الرسمي، حيث يمكنك التعبير عن نفسك كما لم يحدث من قبل عندما تتصل أو ترسل رسالة إلى شخص ما.

من أهم مزايا iOS 17 إضفاء الطابع الشخصي على المكالمات الهاتفية الخاصة بك، وتخصيص ما يراه الأشخاص عند الاتصال، كما يمكن مشاركة المحتوى بطرق جديدة ومريحة.

بخصوص الرسائل ستكون جميع تطبيقات iMessage الخاصة بك في مكان واحد، عند الضغط على زر علامة الجمع الجديد سيتم عرض كل الأشياء التي ترسلها كثيرًا – مثل الصور والرسائل الصوتية وموقعك.

أيضا يمكنك الإخبار عند وصولك بأمان، حيث سيقوم تطبيق Check In تلقائيًا بإخطار صديقك أو أحد أفراد أسرتك عند وصولك إلى وجهتك، مثل منزلك.

سيتيح تحديث iOS 17 إمكانية الانتقال إلى الرسالة الأولى التي لم تشاهدها في المحادثة، كما سيمكن التمرير إلى اليمين على أي رسالة لإرسال الرد.

وبخصوص مرشحات البحث، فيمكن العثور على الرسالة التي يتم البحث عنها بشكل أسرع من خلال الجمع بين عوامل تصفية البحث لتضييق نطاق البحث بسرعة.

وسيتميز iOS 17 بعدد من التحسينات الكبيرة مثل ملصقات جهات الاتصال للمكالمات الهاتفية، وتحسينات على AirDrop، فضلًا عن وضع تجربة ملء الشاشة في وضع الاستعداد عندما يكون جهاز iPhone الخاص بك قيد الشحن.

وسيقدم التحديث فحص مباشر للبريد الصوتي، كما ستنمح ميزة NameDrop الجديدة لمستخدمي iPhone بتبادل المعلومات الخاصة بالاتصال بمجرد تجارب الهواتف من بعضها البعض.

وسيوفر iOS 17 تحسينات ومميزات جديدة في التصحيح التلقائي، والنص التنبؤي.

وسيمكن iOS 17 مستخدمي FaceTime من ترك رسائل الفيدير للأشخاص الذين يقومون بالاتصال بهم ولم يقوموا بالرد عليهم.

وسيكون هناك ميزة الوصول المساعد تركز على الميزات الأساسية في التطبيقات والتجارب، وذلك لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من صعوبات إدراكية. أما ميزة الصوت الشخصي فتتيح للأشخاص الذين يعانون من فقدان القدرة على الكلام إعداد صوت يشبه صوتهم واستخدامه مع ميزة النطق المباشر للتواصل في المكالمات والمحادثات.

وبفضل ميزة الإشارة والنطق8 يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية التفاعل مع العناصر المادية التي تحمل ملصقات نصية.

وستتيح خدمة التذكيرات ميزة قوائم البقالة تصنّف العناصر تلقائياً وترتّبها في فئات مختلفة لتسهيل عملية التسوق، وعندما تغيّر طريقة الترتيب، تحفظ القائمة تفضيلاتك.

وأصبح ألبوم صور الأشخاص يتعرف بشكل أفضل على الأشخاص الأحب إلى قلبك، وعلى القطط والكلاب المحببة لدى أفراد عائلتك.

ما موعد إطلاق iOS 17؟

حددت شركة أبل يوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 موعدا لإطلاق تحديث iOS 17.

لكن لن يتضمن تحديث iOS 17 القادم من Apple جميع الميزات المعلن عنها عند الإطلاق.

سيتم تأخير بعض المكونات الرئيسية، مثل تطبيق Journal، إلى إصدارات لاحقة.

كانت Apple تختبر كل من iOS 17.1 و17.2 داخليًا، ومن المتوقع إطلاق iOS 17.1 في الأشهر المقبلة.

وتطبيق Journal هو تطبيق جديد يسمح لمستخدمي iPhone بالتقاط تجاربهم اليومية وذكرياتهم بطريقة شاملة.

سيسمح للمستخدمين بتضمين النصوص والصور والموسيقى والتسجيلات الصوتية في إدخالات المجلة الخاصة بهم، وسيقدم التطبيق أيضًا اقتراحات مخصصة بناءً على أنشطة المستخدم الحديثة على الجهاز.

ما الهواتف التي يمكن تحديثها إلىiOS 17؟

حددت أبل بعض الإصدارات التي سيمكن تحديث أنظمة التشغيل فيها إلى iOS 17، وهي:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE

iPhone11

iPhone 11 Pro

11 iPhone Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

12 iPhone Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

13 iPhone Pro Max.

iPhone14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

14 iPhone Pro Max

iPhone SE (G2)

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone Pro Max 15

ما هي الأجهزة التي لن تحصل علىiOS 17؟

يتساءل البعض هل سيعمل نظام iOS 17 على آيفون 8، الحقيقة أن الإصدارات ما قبل iPhone11 لن تتمكن من الاستفادة بمزايا التحديث الجديد.

تحديث iOS 17 لن يتوافق مع هواتف iPhone X، وiPhone 8، والجيل الأول من أجهزة iPad Pro بحجم 9.7 بوصة و12.9 بوصة، وأيضاً الجيل الخامس من أجهزة الآيباد.

يذكر أن تحديث iOS 16 أسقط الدعم عن بعض الأجهزة القديمة التي تتضمن iPhone SE وiPhone 6s وiPhone 6s Plus وiPod touch وiPhone 7 وiPhone 7 Plus.

وكانت أبل أصدرت 16 إصدارا متتاليا لتحديث iOS 16.

طريقة تحديث جهازك بنظام تشغيل iOS 17

قم احتياطيا بعمل Back-up أو نسخ لكل الملفات المهمة لتجنب حدوث خطأ ما، لذا تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى الثمينة لديك على iCloud أو أي خدمة تخزين أخرى قبل الانطلاق.

من الضروري شحن الهاتف قبل التحديث

يجب أن يكون لديك بعض المساحة المتوفرة لتنزيل التحديث، الذي يصل حجمه عادة إلى 10 جيجابايت.

الاتصال بشبكة Wi-Fiقبل البدء في تحديثات نظام التشغيل iOS 17.

كيف يتم تنزيل iOS 17؟

عليك بزيارة الإعدادات، ثم النقر على عام.

انقر على تحديث البرنامج، وقم بتحديد عنصر تحديثات بيتا الجديد ضمن التحديثات التلقائية.

سيظهر أمكانية تثبيت “iOS 17 Public Beta” على الشاشة.

اضغط على التثبيت لبدء التنزيل.