ممنوع من دخول الكويت.. هروب مسافر من المطار والأمن يستنفر

أفاد تقرير ليل أمس الأربعاء أن مسافراً من الجنسية الإثيوبية تمكن من الهروب من فندق مطار الكويت الدولي أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يعود على متنها وأصبح الآن داخل أراضي الكويت على الرغم من أنه ممنوع من دخول الدولة.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية نقلاً عن مصادر أمنية، أن رجال الأمن يتحرون عن الوافد الإثيوبي الذي وصل إلى مطار الكويت وتبين أنه ممنوع من دخول البلاد، وأنه تمكن من الهروب من فندق المطار أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يعود على متنها.

وقالت المصادر إن الوافد وفور وصوله إلى الكويت على متن إحدى الطائرات توجه إلى كاونتر جوازات السفر واستخدام البصمة، تم اكتشاف أنه كان مبعداً عن البلاد في وقت سابق وممنوع من الدخول، الأمر الذي استدعى إحالته إلى مباحث المطار الذين أحالوه بدورهم إلى فندق المطار استعداداً لترحيله على متن إحدى الرحلات.

وأوضحت أن الوافد أثناء مكوثه في فندق المطار، غافل رجال الأمن وتوجه الى ساحة المطار وتسلق شبك المطار ودخل البلاد، مشيرة إلى استنفار أمني كامل والتنسيق مع المباحث والأمن العام والنجدة للبحث عن الهارب لضبطه.

وأضافت أنه تمت الاستعانة بكاميرات مطار الكويت للتعرف على الثغرات الأمنية التي استغلها الوافد الهارب ومعرفة أوجه القصور لاتخاذ الاجراءات اللازمة.