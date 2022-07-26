مملكة الموضة تجذب تمويلاً بقيمة 2.6 مليون دولار

أعلنت منصة “مملكة الموضة” الرائدة في مجال التجارة الالكترونية للأزياء ومستحضرات التجميل والديكور المنزلي في مصر، عن نجاحها في استقطاب تمويل بقيمة 2.6 مليون دولار في جولة تمويل أولية.

وشارك في قيادة جولة التمويل كل من صندوق “سي فنتشرز”، وصندوق “إيه 15”.

وشارك في التمويل المستثمرين الحاليين بول أنطاكي وناصر شربجي، وهما خبيرين مخضرمين في مجال الأزياء، ومجموعة من المستثمرين الجدد، منهم صندوق “لوتس كابيتال” وشركة “ربى كابيتال” بالإضافة إلى “صني سايد فنتشر بارتنرز” و”فاونديشن فنتشرز” و”كايرو أنجلز”.

وستستخدم “مملكة الموضة” هذا التمويل لتسريع نموها بشكل فعّال وبناء تقنيات قابلة للتطوير وتنمية فريقها، كما ستعمل في إطار أولوياتها الإستراتيجية الأخرى على تعزيز وتفعيل القيمة المضافة المتكاملة التي توفرها للعلامات التجارية، بما في ذلك توفير حلول شاملة للعمليات التشغيلية والتسويق وخدمات إنشاء المحتوى الرقمي لمساعدة العلامات التجارية المحلية العاملة في مجال الأزياء في مسيرتها نحو التحول الرقمي وزيادة مبيعاتها عبر الانترنت، بالإضافة إلى دعمها في جهود الاستدامة.

وكان الشركاء المؤسسون فادي أنطاكي وماريان سميكة وكريم عبد القادر قد أطلقوا “مملكة الموضة” في حزيران/يوليو 2020 بهدف مساعدة رواد الأعمال المحليين وأصحاب العلامات التجارية على بيع منتجاتهم عبر الإنترنت، وتوفير تجربة تسوق مريحة للعملاء بأسعار معقولة، وخلق وظائف هادفة للمواهب الشابة والناشئة.

مملكة الموضة تخدم أكثر من 135 الف عميل

وتساعد مملكة الموضة حاليًا أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية رائدة على تنمية مبيعاتها عبر الإنترنت من خلال سوقها وقيمتها المضافة المتكاملة وتخدم أكثر من 135 ألف عميل، كما تدعم التطّلعات المهنية للمرأة، إذ تحتل النساء حوالي 50% من المناصب الإدارية في الشركة وتشكل ما نسبته 43% من قوتها العاملة.

وبالمناسبة قال فادي أنطاكي، الرئيس التنفيذي و مؤسس شركة “مملكة الموضة”: “يسّرُنا أن نعلن عن جمع “مملكة الموضة” لتمويل أولي بقيمة 2.6 مليون دولار. إن دعم المستثمرين الجدد والحاليين لمنصتنا هو مصدر فخر للفريق بأكمله”.

وأضاف: “يلعب سوق ‘مملكة الموضة‘ دورًا محوريًا في عالم التجارة الإلكترونية للأزياء الذي يشهد نموًا سريعًا. ولذلك، إنّ فرصتنا في السوق واسعة، ودوافعنا مقنعة. لقد حققنا نموًا بأكثر من 3.3 أضعاف في العام الماضي، ومجموعات العملاء عبر الإنترنت الذين يستفيدون من خدماتنا ما زالت آخذة في التوسع. إن ميزاتنا التنافسية وإمكانية وصولنا إلى الثروة المعرفية والخبرات الإقليمية لمستثمرينا تضعنا في موقع مثالي لنصبح الشركة الرائدة في السوق في مصر وخارجها”.

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