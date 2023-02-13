أعلن المعارض المصري البارز ممدوح حمزة عن عودته إلى عاصمة بلاده القاهرة بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات.

وقال ممدوح حمزة، مساء أمس الأحد، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك إنه وصل مطار القاهرة الدولي، معرباً عن تفاؤله بحدوث “انفراجة” في مصر.

وقال ممدوح حمزة في الفيديو إن ضابطاً كبيراً (عميد) قابله وقال له “إن مصر بترحب بولادها المخلصين وفاتحة دراعتها لأبنائها عشان يرجعوا بلدهم، وبلدهم تستفيد منهم. أنا عايش الكلام ده بنفسي، دي مرفت أختي، وابن أختي، والدكتور أسامة الغزالي حرب، وأنا معاهم، يعني دي حقيقة. أنا شايف حقيقة قصادي، إذا كان ده اتجاه الدولة حالياً، يبقى إحنا ماشيين صح، بس يا ريت متقفش عند كدة”.

وأضاف “هما قالوا البلد فاتحة دراعتها لأبنائها المخلصين، في أبناء مخلصين قابلتهم برة كتر جداً، وفي أبناء مخلصين في السجن. أنا مبسوط جدا لأن أنا كنت جاي وبفكر يا أتاخد يا ما أتاخدش، أول ما جيت افتكرت أني خلاص رايح، لحد ما قابلت أسامة ودخلت الصالة”.

وأوضح “أرجو وبعد إللي أنا فهمته انهاردة، أن في انفراجة مش عليا أنا بس، هتبقى لكل أبناء مصر المخلصين، وأنا حاليا متجه للبيت وبطمنكم كلكم”.

وأضاف “وصلت إلى مطار القاهرة، وطلعت من بوابة الطيارة، لاقيت راجل بيقولي حمد الله على السلامة، ساعدني في الشنطة اللي معايا، بعدها ودوني مكان كنت بروحه قبل ما أسافر من مصر وأدفع 500 جنيه، بس المرة دي دخلت ببلاش”.

وأكد المحامي اليساري خالد علي في بيان على فيسبوك وصول موكله “ممدوح حمزة للقاهرة بعد أيام معدودة من صدور قرار المحكمة بإلغاء قرار منع السفر وترقب الوصول (الخميس)”.

ومنذ مغادرته مصر قبل 3 سنوات و4 أشهر، لم يعد ممدوح حمزة وهو قيادي بارز في صفوف المعارضة من الخارج بسبب إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول إثر إدانته غيابياً بحكم قضائي.

وفي أكتوبر/تشرين أول 2020، قضت محكمة أمن الدولة المعنية بقضايا الأمن القومي بحبس حمزة ستة أشهر غيابياً كونه خارج البلاد، وإدراج اسمه على قوائم الإرهاب إثر إدانته بـ “التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة”.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت هيئة دفاع ممدوح حمزة في بيان أنه “تم قبول تظلم قضائي من نائب الحاكم العسكري وتقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد”.

ويوم الخميس الماضي، أصدرت جهات التحقيق القضائية قراراً برفع اسم ممدوح حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وفق ما ذكره إعلام محلي آنذاك.

وينتظر ممدوح حمزة جلسة جديدة من جلسات إعادة محاكمته يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

وبخلاف ممدوح حمزة من المعارضين بالخارج، عاد المخرج السينمائي خالد يوسف في مارس/آذار 2021 بعد نحو عامين من مغادرته إلى باريس إثر تحقيقات قضائية ضده، قبل أن يستقر في مصر ويتفرغ لعمله السينمائي.

وبارك كثيرون لممدوح حمزة عودته إلى وطنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة صفحته في فيسبوك التي يتابعها أكثر من 72 ألف شخصاً.