ممتلكات البحرين تشتري حصصاً ممتازة في ماكلارين للسيارات

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) عن استحواذها على حصص حاملي الأسهم الممتازة في مجموعة ماكلارين للسيارات في إطار مناقشة المساهمين لإعادة هيكلة المجموعة كما أوردت وكالة أنباء البحرين اليوم.

وأكدت “ممتلكات” استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية وتطوير خططها الرامية إلى تنمية عوائد محفظتها الاستثمارية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز من الجهود القائمة لتنمية الاقتصاد الوطني بما يعود بالخير والنماء وخلق الفرص لصالح الجميع.

يذكر أن مجموعة ماكلارين تسعى إلى تحقيق خطط تطوير أدائها والتوسع في نشاطها في مجال صناعة السيارات من خلال تبني الحلول المبتكرة والدخول في أسواق جديدة.

وبينما لم يتم تحديد قيمة الصفقة أو الجهات التي اشترت منها هذه الأسهم، فقد أظهرت بيانات سابقة أن مجموعة “ماكلارين” حصلت في عام 2021 على تمويل بقيمة 760 مليون دولار من مستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حينما كانت تسعى صانعة السيارات فائقة السرعة ومالكة فريق السباقات “فورمولا 1” إلى التعافي من تأثير جائحة كورونا.

التزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في حينه، إلى جانب صناديق تديرها “أريس مانجمنت” (Ares Management)، باستثمار 400 مليون جنيه إسترليني (550 مليون دولار) في شكل أسهم ممتازة وضمانات حقوق ملكية.

وفي نفس العام استثمر المساهمون القائمون، بما في ذلك الصندوق السيادي البحريني “ممتلكات” وعدد محدود من المستثمرين الجدد من القطاع الخاص، 150 مليون جنيه في شكل أسهم ممتازة قابلة للتحويل، حيث كان صندوق “ممتلكات” يمتلك، قبل إعلان اليوم، حصة تبلغ 60% في “ماكلارين” المتخصصة في صناعة وتطوير سيارات السباق.

كان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي البحريني (ممتلكات) خالد الرميحي توقع في وقت سابق طرح حصة من شركة “ماكلارين” للاكتتاب العامّ في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وتمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة، التي تأسست في 2006 كصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، حصصاً استراتيجية في 4 شركات مدرجة في البورصة البحرينية، وهي شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، وشركة بتلكو، وبنك البحرين الوطني، وشركة فنادق الخليج، بالإضافة إلى شركة فاي للطيران.