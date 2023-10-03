الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت: ممارسات غوغل غير العادلة أدت إلى هيمنتها كمحرك بحث

قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا خلال جلسة استماع في محاكمة غوغل لمكافحة الاحتكار إن الممارسات غير العادلة التي تستخدمها غوغجل أدت إلى هيمنتها كمحرك بحث، وهي نفس الممارسات التي أحبطت برنامج “بينغ” (Bing) الذي أصدرته شركته.

وتزعم وزارة العدل أن غوغل أساءت استخدام هيمنة محرك البحث في كل مكان لخنق المنافسة والابتكار على حساب المستهلكين، وهي مزاعم تردد صدى قضية مماثلة رفعت ضد مايكروسوفت في أواخر عام 1990.

ورأى ناديلا أن هيمنة غوغل كانت بسبب الاتفاقات التي جعلتها المتصفح الافتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وقلل من فكرة أن الذكاء الاصطناعي أو المزيد من محركات البحث المتخصصة مثل أمازون أو مواقع التواصل الاجتماعي قد غيرت بشكل هادف السوق الذي تتنافس فيه مايكروسوفت مع غوغل.

واعتبر أن المستخدمين في الأساس ليس لديهم الكثير من الخيارات في التبديل بين متصفحات الويب الافتراضية على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. وقال” نحن أحد البدائل لكننا لسنا البديل التطبيق الافتراضي”.

وتركز قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد غوغل على الصفقات التي أبرمتها الشركة مع شركة آبل وصانعي الأجهزة الآخرين لاستخدام محرك بحث غوغل.

في عام 1990، واجهت مايكروسوفت اتهامات بأنها أنشأت برنامج ويندوز الخاص بها بطرق تحجب التطبيقات التي تقدمها شركات التكنولوجيا الأخرى، تماما كما تواجه غوغل الآن اتهامات بدفع مليارات الدولارات كل عام لجعل محرك البحث الخاص بها كمكان مناسب للعثور على المعلومات عبر الإنترنت عبر الهواتف الذكية ومتصفحات الويب.