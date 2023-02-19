أفاد تقرير اليوم الأحد أن إحدى دوائر وزارة الحج والعمرة السعودية ما تزال تبحث عن 237 مطوفاً أو ورثتهم لتسليمهم مستحقات بـ 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) منذ 42 سنة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج (الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف سابقاً) لا يزال يبحث عن 237 مطوفاً ومطوفة أو ورثتهم لتسليمهم مستحقات الوفورات الموجودة منذ أكثر من 42 عاماً.

ودعا المجلس المستفيدين من هذه المبالغ إلى سرعة التواصل مع المجلس، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل بياناتهم وكافة المستندات المطلوبة تمهيداً لصرف تلك المبالغ.

ومبالغ الوفورات هي عبارة عن نسبة 5 بالمئة كانت تستقطعها وزارة الحج والعمرة من المطوفين والمطوفات الذين كانوا يخدمون ضيوف البيت الحرام فردياً قبل إنشاء مؤسسات الطوافة آنذاك، وتودعها في حسابها منذ 1391هـ وحتى 1402هـ، حتى وصلت المبالغ إلى 200 مليون ريال.

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