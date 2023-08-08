مويضي المطيري by مويضي المطيري

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مليوني سعودي يحصلون على استشاراتهم الطبية عبر الخط الساخن في 6 أشهر

مركز 937 أكثر من 6 ملايين اتصال خلال النصف الأول لعام 2023م

مويضي المطيري by مويضي المطيري
أكثر من مليون شخص اتصال شهري بالخط الصحي الساخن


أعلنت وزارة الصحة السعودية تلقيها أكثر من 6.1 مليون اتصال خلال النصف الأول للعام 2023م، حيث أجرى أكثر من مليون شخص اتصال شهري بالخط الصحي الساخن المتمثل في مركز الاتصال التفاعلي 937 .


وبينت الوزارة أن مليوني اتصال منها كانت بهدف الحصول على الاستشارة الطبية، فيما فضل 1.2 مليون مستفيد حجز مواعيدهم الطبية عبر الاتصال المباشر.



كما تلقى المركز أكثر من 38 ألف طلب لبحث فرص التطوع الصحي مع المستشفيات والمراكز الصحية.



وأكدت الصحة أن الشكاوى والبلاغات في المدة ذاتها بلغت نصف مليون اتصال، مسجلةً بذلك ارتفاع نسبة رضا المستفيد لما يقارب 94%.



من الجدير بالذكر أن مركز الاتصال يقدم خدماته للمستفيدين على مدار الساعة من خلال الرقم المجاني 937 أو عبر منصة اكس SaudiMOH937@ وعبر تطبيق واتس آب الذي يتيح للمستخدمين الحصول على الخدمات الصحية عبر الدردشة الفورية من خلال الرقم 920005937.



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