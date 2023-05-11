جدل سياسي واسع في أستراليا أثاره مستثمر عقاري بعد أن نشر لقطات على انستغرام وهو يرفع سيارة مكلارين إلى شقته في الطابق 57.

وتباهى المليونير أدريان بورتيلي، المعروف باسم “ السيد لامبو ” لحبه للسيارات المبهرجة، برفع سيارة سباقات من طراز مكلارين (McLaren Senna GTR) التي تبلغ قيمتها مليوني دولار والتي جرى رفعها إلى شقة يمتلكها ويروج لها وهي من نوع بنتهاوس قيمتها 39 مليون دولار في مبنى سفاير بجانب برج الجاردنز في شرق ملبورن.

يذكر أن بورتيلي تحول من شاب فقير إلى مليونير بثروة تزيد عن 350 مليون دولار بعد دخوله مجال الترويح العقاري عبر الإنترنت في أستراليا.

تباهى المليونير أدريان بورتيلي، المعروف باسم “ السيد لامبو ” لحبه للسيارات المبهرجة، برفع سيارة سباقات فورمولا 1، من طراز مكلارين (McLaren Senna GTR) لشقته في برج شاهق في ملبورن pic.twitter.com/9lMbfBl2sE — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) May 11, 2023