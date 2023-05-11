سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مليونير يرفع سيارته من طراز مكلارين لشقته في الطابق 57 ويثير جدلا واسعا

سامر باطر by سامر باطر

جدل سياسي واسع في أستراليا أثاره مستثمر عقاري بعد أن نشر لقطات على انستغرام وهو يرفع سيارة مكلارين إلى شقته في الطابق 57.

وتباهى المليونير أدريان بورتيلي، المعروف باسم “ السيد لامبو ” لحبه للسيارات المبهرجة، برفع سيارة سباقات من طراز مكلارين (McLaren Senna GTR) التي تبلغ قيمتها مليوني دولار والتي جرى رفعها إلى شقة يمتلكها ويروج لها وهي من نوع بنتهاوس قيمتها 39 مليون دولار في مبنى سفاير بجانب برج الجاردنز في شرق ملبورن.

يذكر أن بورتيلي تحول من شاب فقير إلى مليونير بثروة تزيد عن 350 مليون دولار بعد دخوله مجال الترويح العقاري عبر الإنترنت في أستراليا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...