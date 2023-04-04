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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مليونيرة سعودية ينصفها القضاء أمام محاولة أبنائها سلب ممتلكاتها

تكالب إخوة على والدتهم المليونيرة ورفعوا دعوى بحجة عدم أهليتها لسلبها ممتلكاتها وعقاراتها الكثيرة

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أكد تقرير أن القضاء السعودي نصر مواطنة عجوز ثرية حاول أبنائها سلب ممتلكاتها وعقاراتها الكثيرة بحجة عدم أهليتها.

وقال موقع “أخبار 24” السعودي إن القضاء نصر السيدة التي “تكالب ضدها أبناؤها، نظير امتلاكها بعضاً من العقارات التي تُدرُ عليها عدداً من الملايين السنوية، ورفضت طلبهم بالولاية على والدتهم، التي أنصفها أحد المستشفيات الحكومية، وأثبت أهليتها وقدرتها على الحياة بعقلٍ وحكمة، بعد أن طالبت المحكمة بإجراء بعض الفحوصات للتحقق وردع الأبناء العاقين”.

وأفشل القضاء مخططات أبناء المرأة ومزاعمهم، واستعادت قوتها وعادت لحياتها الطبيعية، يساندها أحد أولئك الأبناء، الذي يُعتبر الأقرب منهم لها والأكثر براً وطاعة.

وقال المحامي سعد العبنّق، لـ “أخبار24″، إن المرأة لها دخل سنوي يعتبر ضخماً إلى حدٍ كبير، وأراد أبناؤها الاستحواذ على تلك الأموال، والأصول العقارية التي تملكها الوالدة، لكن خابوا وخاب مسعاهم.

وأكد أنه تم التأكد من أهلية المرأة وأنها لا تعاني من أي نقص في الاستيعاب أو الإدراك، واتضح ذلك من خلال جلسة واحدة معها، إلا أن القضاء كان حريصاً على إثبات ذلك بشكلٍ رسمي، لذلك قام بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية عليها، وأثبتت الفحوصات أهليتها. وقبل ذلك فقد عمل أحد القضاة على اختبارها، من خلال الاستفسار عن أملاكها، وكانت أجوبتها صحيحة.

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