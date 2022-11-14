مليار يورو لكل مؤسس.. كيف ومتي يعود دوري السوبر الأوروبي من الموت؟

تعلِّق الأندية الأوروبية الكبرى آمالها بإمكانية إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد محاولة أولى فشلت بشكل كبير، عقب جمع الكبار معا، وتفرق غالبيتهم سريعا.

يَعِدُ دوري السوبر الأوروبي الأندية الكبرى بأموال ضخمة نظير المشاركة في المنافسات، وهو ما يتجاوز العوائد المالية من وراء المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

فشل المحاولة الأولى

• تم الإعلان عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي في 18 أبريل 2021، وجاء ضمن الأندية المؤسسة للبطولة 12 ناديًا من الدوريات الأوروبية الكبرى.

• أسس البطولة، 6 أندية من إنجلترا، 3 من إسبانيا، و3 من إيطاليا، وهم: أرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، إنتر ميلان، يوفنتوس، ميلان، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد.

• وفقًا لوثيقة نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية، تم منح بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 30 يومًا، وباريس سان جيرمان 14 يومًا للتسجيل في دوري السوبر الأوروبي، وقد ردت الأندية الفرنسية والألمانية والبرتغالية، ورفضت الانضمام إلى المسابقة.

• تلقى إعلان دوري السوبر الأوروبي معارضة عالمية واسعة من المشجعين واللاعبين والأندية الأخرى، بالإضافة إلى فيفا ويويفا وبعض من الحكومات.

• في 20 أبريل 2021 قامت الأندية الإنجليزية واحدا تلو الآخر بالانسحاب من المسابقة، وفي اليوم التالي أعلنت أندية أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان ومن بعدهما ميلان الانسحاب أيضا.

• بعد انسحاب الأندية الإنجليزية أصدر دوري السوبر الأوروبي بيانا قال فيه: “نظرًا للظروف الحالية، سنعيد النظر في أنسب الخطوات لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للمشجعين مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله”.

عودة دوري السوبر إلى الحياة

استعاد خوان لابورتا آماله في إقامة دوري السوبر الأوروبي، من خلال حوار صحفي مع صحيفة “سبورت” الكتالونية تحدث خلاله باستفاضة عن المشروع وآمال عودته، رغم صمود 3 أندية فقط من أصل 12 بدأت بالمشروع.

وقال لابورتا: “دوري السوبر فرصة عظيمة، لكن لا يمكنك الانتصار لرأيك إلا من خلال الحوار، ما يهدف إليه دوري السوبر هو تحسين كرة القدم، فهو يناضل من أجل استدامة كرة القدم، بحيث تخرج الأندية من الخراب، وتصبح الأندية أكثر تنافسية ولديها المزيد من الموارد، سينتهي الأمر بدوري السوبر لأنْ يكون نسخة محسنة من دوري أبطال أوروبا، وسيكون قائمًا على الجدارة، أي أنه سيكون مفتوحًا، دون تمييز لنادٍ، ولكن مع ضمانات وقواعد ستسمح للأندية بالحصول على المزيد من الموارد”.

وكشف رئيس برشلونة عن خطوات بشأن عودة المشروع، قائلًا: “التقى بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي لدوري السوبر، الثلاثاء الماضي، برئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين في خطوة مهمة للغاية إلى الأمام”.

برشلونة كما هو حال كل الأندية المؤسسة، يستطيع جمع أموال طائلة بمجرد الإعلان عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي، إذ تصل مكافأة المشاركة كنادٍ مؤسس مليار يورو.

وتابع لابورتا: “من البداية، بالنسبة للأندية المؤسسة، هناك مكافأة أولية قدرها مليار يورو، ويمكننا الحصول على 300 مليون سنويًا في هذه المسابقة في كل موسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن مفتاح دوري السوبر هو أن الأندية سيكون لها حوكمة، من الواضح أن الاتحاد الأوروبي سيكون على طاولة الحوكمة، لكن الأندية سيكون لها الأغلبية”.

أما عن موعد انطلاق البطولة، فقال لابورتا: “في مارس، سيكون هناك قرار من محكمة لوكسمبورغ وبعد أن بدأ هذا الحوار مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعتقد أنه في غضون موسمين، يمكن أن تبدأ المنافسة”.