مليار “فرجت” تفرج كرب آلاف المحكومين وأسرهم في السعودية

رسمت خدمة فرجت، التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية بعد أن أقفلت مديونياتهم بدعم وتبرعات المحسنين التي تجاوزت المليار ريال (265 مليون دولار) خلال أيام.

وذكرت صحيفة “الرياض” السعودية، اليوم الإثنين، أنها عاشت أجواء الفرح في منزل أحد المحكومين بسداد دين كبير، والذي خيم عليه الحزن أياماً هي الأصعب كما تصفها أم أحمد، حتى كان اليوم الأشد فرحاً بالنسبة لأسرتها الصغيرة.

وقالت أم أحمد “غلبنا الدين وكاد أن يشتت أسرتنا، ولكن كان يلوح أمل كبير بعد أن أدرجت في خدمة “فرجت” مديونيتنا، فجاءت البشرى كغيمة ماطرة بالفرح والسرور، كان حلم لم نصدقه حتى عشناه على أرض الواقع، تم سداد الدين كاملاً، هي فرحة لا تضاهيها فرحة، سرور بالغ، وأنس أنار بيتنا من جديد”.

وأضافت أن خدمة (فرجت) فتحت الخير للجميع، فتحت الباب لكل مقتدر، عشناها ويعيشها غيرنا من المحكوم عليهم، أهل الخير لا يعرفوننا ولكن جاءوا يطلبون ما عند الله.

واختتمت بـ “شكراً قيادتنا الرشيدة، شكراً وزارة الداخلية على هذا العمل الذي يثبت أن المجتمع متلاحم وأنه يضمن أن يقدم تبرعه لمن يستحقه بأمان وثقة”.

أسرة ثانية

عاشت أسرة مكونة من سبعة أشخاص الفرح بكل تفاصيله، بعد أن تم سداد دين والدهم الكبير في السن والذي تحمل ديوناً كبيرة أرهقتهم وزادت من معاناتهم.

وقال العم سعيد “تحملت ديوناً بسبب علاج ابنتي، واقترضت من أشخاص كنت أتوقع أن اقوم بسدادهم حال توفرها، لكن الأمر صعب علي وأنا كبير في السن، وبعد أن وقفت عاجزاً عن السداد، تمت المطالبة بإعادة ما اقترضته منهم”.

وأضاف “في رمضان هذا العام، دخل علينا سرور كبير بعد سداد المبلغ كاملاً من خلال خدمة فرجت.. أحسست حينها أنني قد حييت من جديد، أهل الخير هبوا للمساعدة وطلب ما عند الله، كنت موقن بفرج الله، فتحقق ولله الحمد”.

وختم قوله إن تبرعات أهل الخير تذهب في محلها.. أنها تذهب لمستحقيها، وهذا فتح لأهل الخير الأعمال الإنسانية وهم على يقين بما يقدمونه أنه في أمان”.

مليار ريال من المحسنين

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، قبل أيام، عن وصول إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت” إلى مليار ريال، حيث أتاحت الخدمة للمواطنين والمقيمين التبرع المالي لمحكومي القضايا غير الجنائية وسداد ديونهم بخطوات سهلة وموثوقة على مدار العام عبر منصتي “أبشر” و”إحسان”.

وأكدت الوزارة النقلة النوعية في عمليات التبرّع بكل أمان وموثوقية، التي شجعت المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء، والإسهام في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال استفادة المواطنين والمقيمين من التبرع من جميع الجنسيات.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة للسجون، أطلقت قبل خمسة سنوات خدمة “فُرِجت” لتصبح نموذجاً في العمل الخيري، وتجسيداً للعطاء والتكافل الذي يتميز به المجتمع السعودي وتفاعله مع أعمال الخير والعطاء، وتعزيز أواصر الترابط بينهم.