مليار شاب سيفقدون السمع للأبد بسبب شدة الصوت في سماعات الرأس

حذر باحثون من أن أكثر من مليار شاب معرضون لخطر فقدان السمع الدائم بسبب الاستخدام الواسع لسماعات الرأس ولتعرضهم لأصوات شديدة في الحفلات الصاخبة وأماكن الموسيقى الحية. ويسبب الإفراط في تحفيز شعيرات الأذن من خلال الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة ضررًا لا يمكن التعافي منه، وقام فريق أكاديمي دولي بمراجعة أكثر من 30 دراسة في 20 دولة وتوصل إلى أنه ما بين 670 مليون إلى 1.35 مليار شاب وشابة معرضون لخطر فقدان السمع نتيجة لذلك. وتحذر منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من مخاطر الصوت المرتفع وتنوه أن إرشاداتها في الاتحاد الأوروبي تنسحب على كل دول العالم.

عوامل قياس من الهيئة الصحية الوطنية البريطانية

مستوى شدة الصوت بالديسيبل: ما مدى ارتفاع الصوت وعادة ما تصل شدته بسماعات الرأس إلى 100 ديسبل (100 dB).

المسافة: مدى قربك من مصدر الصوت.

فترة التعرض للأصوات الصاخبة: طول الفترة الزمنية التي تتعرض فيها للصوت.

منهجية ومعطيات الدراسة

راجع الباحثون أكثر من 30 دراسة في 20 دولة، شملت 20000 شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و 34.

بين ربع ونصف الأشخاص يستمعون إلى الأجهزة ويذهبون إلى الحفلات الموسيقية الصاخبة.

يقدر الباحثون أن عدد الذين قد يتعرضون لفقدان السمع يتراوح من 670 مليون إلى 1.35 مليار.

تعتبر شدة الصوت بأقل من 80 ديسيبل آمنًة للبالغين.

تعد شدة الصوت 75 ديسيبل آمنًة للأطفال.

الشدة التي تزيد عن 85 ديسيبل قد تسبب تلفا في السمع.

كان ما يصل إلى نصف الأشخاص يستمعون بشدة تصل إلى 1112 ديسيبل.